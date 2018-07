Investire nella difesa con prospettiva di lungo periodo Parla Elisabetta Trenta

formiche

: Parte un nuovo viaggio di Primomiglio per investire nella space economy - dgiluz : Parte un nuovo viaggio di Primomiglio per investire nella space economy - giudiiiiiiiii : @AntonelloZedda @in_re_ipsa @ego_sono Ah tra investire un’ubriaca e una sana x colpa è uguale .. se invece le lesio… - FrancescoBechis : #Daleggere intervista dell'informatissimo @SPioppi al ministro della Difesa @Eli_Trenta su @formichenews Investir… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Non a caso, come ha scritto lei stessa, laè volata a Londra "al fine di promuovere a nome del governo un comparto che per l'Italia rappresenta un importante volano di sviluppo per l'economia ...