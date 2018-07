Intesa Sp | in sei mesi un milione di bonifici istantanei

sportfair

: Ti sei perso il #webinar sulla #fatturazione_elettronica? Rivedi la #registrazione... - Intesaibm : Ti sei perso il #webinar sulla #fatturazione_elettronica? Rivedi la #registrazione... - Michele11480422 : @matteosalvinimi Veramente quello che si dovrebbe dimettere sei tu che non fai certo gli interessi dell'Italia ma s… - Saryna81_ : @JaxonNewmann @azzurroneve Non sei strano, quella di cui parli tu è vera intesa, affinità è un piacere profondo e c… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Milano, 17 lug. (AdnKronos) –Sanpaolo ha raggiunto il traguardo di undi transazioni attraverso i. E, a seidal lancio del servizio, il controvalore delle operazioni ha superato il miliardo di euro. La banca, attraverso la Direzione Global Transaction Banking della Divisione Corporate and Investment Banking, è stata la prima in Europa a testare la piattaforma RT1 di Eba Clearing e tra le prime tre banche italiane a lanciare il servizio lo scorso novembre, in concomitanza con il Salone dei Pagamenti. Ipossono essere eseguiti in pochi secondi e consentono al beneficiario di ricevere immediatamente l’importo. L’operazione può avvenire in qualsiasi momento, sette giorni su sette (festivi compresi), ventiquattrore su ventiquattro. L'articoloSp: in seiundisembra ...