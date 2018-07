Inter | Jorge Mendes avrebbe offerto Angel Di Maria per sostituire Perisic

MotoGP - GP Germania. Jorge Lorenzo Intervistato in esclusiva da Guido Meda : Si può stare bene in molti posti del mondo. Maiorca è fantastica, ma anche Lugano è bella, fa molto più freddo, un po' più noiosa, ma perfetta se hai una famiglia. Costruire una famiglia mia? Al ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo e Ducati separati in casa. Una minaccia Interna per Andrea Dovizioso? : Il Motomondiale torna in Spagna per il GP di Catalogna. Barcellona sarà una tappa cruciale: Marc Marquez è reduce dallo zero del Mugello che ha riaperto la corsa per il titolo, che sembrava già nelle mani dello spagnolo. Ma la prossima gara sarà speciale anche per un altro pilota iberico, Jorge Lorenzo. Barcellona, infatti, sarà il primo appuntamento che il maiorchino correrà da “separato in casa” con la Ducati. Le speculazioni sul ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo e Ducati separati in casa. Una minaccia Interna per Andrea Dovizioso? : Il Motomondiale torna in Spagna per il GP di Catalogna. Barcellona sarà una tappa cruciale: Marc Marquez è reduce dallo zero del Mugello che ha riaperto la corsa per il titolo, che sembrava già nelle mani dello spagnolo. Ma la prossima gara sarà speciale anche per un altro pilota iberico, Jorge Lorenzo. Barcellona, infatti, sarà la prima gara che il maiorchino correrà da “separato in casa” con la Ducati. Le speculazioni sul suo ...

Inter - arriva la sorprendente proposta di Jorge Mendes Video : L'Inter deve smaltire la delusione per la brutta sconfitta subita ieri in casa contro il Sassuolo [Video] per 2-1, sconfitta che potrebbe segnare l'addio definitivo alla corsa Champions, visto che tutto dipendera' da cosa fara' la Lazio quest'oggi contro il Crotone allo stadio Scida. I nerazzurri, infatti, sono rimasti a quota 69 punti al quinto posto, a due lunghezze dai biancocelesti. Nel caso in cui la squadra di Simone Inzaghi non debba ...