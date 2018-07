Inter | il 16enne Pasquale Carlino in fin di vita per un incidente

ilgiornale

(Di martedì 17 luglio 2018), 16 anni, centrocampista dell'Under 17 dell', lotta per ladopo essere stato coinvolto lunedì sera in unstradale a Santa Maria la Carità, in Campania, vicino alla sua Gragnano. Il talento nerazzurro si trovava su una moto di grossa cilindrata guidata da un amico di 18 anni quando il mezzo, per cause ancora da chiarire, è finito contro una macchina parcheggiata. Ad avere la peggio è stato proprio, ricoverato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Gli sono stati diagnosticati un trauma cranico e un'emorragia cerebrale. In questo momento non è ancora fuori pericolo, a differenza dell'amico che è stato denunciato perché privo di patente. L'ha scritto che la società "è tutta con te".Fioccano sui social tantissimi messaggi di solidarietà e di vicinanza per il giovane. Il talentino nerazzurro è stato ricoverato in ...