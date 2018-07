Inter | Credit Agricole diventa Official Bank | accordo triennale

Inter - Crédit Agricole diventa Official Bank dei nerazzurri : È stato siglato oggi presso il Suning Training Centre l'accordo tra FC Inter nazionale Milano e Crédit Agricole . L'articolo Inter , Crédit Agricole diventa Official Bank dei nerazzurri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Edilizia - asse tra costruttori e banche «Credito più semplice per le imprese E Inter venti che spingano la ripresa» : View Larger Image Edilizia , asse tra costruttori e banche «Credito più semplice per le imprese E interventi che spingano la ripresa» In quale contesto si colloca questa intesa? «Il nostro settore ...

Maltempo - Rossi : a Cortona Interventi su criticità e credito : “Valuteremo in tempi rapidissimi la richiesta di stato di emergenza regionale avanzata dal Comune di Cortona. La Regione agirà tempestivamente per affrontare le criticità idrogeologiche e per sostenere l’attività degli imprenditori che hanno subito danni”. Lo scrive il presidente della Toscana Enrico Rossi assicurando la massima attenzione per i gravi disagi causati dalla ‘bomba d’acqua’ che ha colpito alcune ...