Insigne | Ronaldo? Preferisco Messi

E’ già clima campionato - Insigne punge la Juventus e Cristiano Ronaldo : Nella giornata di ieri la Juventus ha presentato Cristiano Ronaldo, arriva in Italia il calciatore più forte al mondo. Non per l’attaccante del Napoli Insigne che punge i bianconeri e CR7 in un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’. “Sono curioso di vedere come si adatterà al nostro campionato. Non potrà vincere le partite da solo. Personalmente, anche per come intendo io il calcio, preferisco ...