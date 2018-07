Inflazione | stangata in vista per gli italiani L' Unione Consumatori | «432 euro in più a

Inflazione +1 - 4% - stangata per famiglie : Il tasso di Inflazione accelera all'1,4% a giugno determinando una maxi- stangata a carico delle famiglie italiane . A giugno - rileva l'Istat - l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera ...

Inflazione +1 - 4% - stangata per famiglie : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Il tasso di Inflazione accelera all’1,4% a giugno determinando una maxi-stangata a carico delle famiglie italiane. A giugno – rileva l’Istat – l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’1,4% su base annua (in accelerazione rispetto al +1,0% di maggio). Secondo ...