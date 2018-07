Inflazione | Istat | a giugno ‘carrello spesa’ -0 | 2% su mese | +2 | 2% su anno**

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano un calo dello 0,2% su base mensile e un aumento del 2,2% su base annua (da +1,7% registrato a maggio). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto salgono dello 0,2% in termini congiunturali e del 2,7% in termini tendenziali (da +2,0% delprecedente). E’ quanto emerge dalle rilevazioni dell’. L'articolo, a‘carrello spesa’ -0,2% su, +2,2% suMeteo Web.