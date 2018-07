Inflazione | Istat | a giugno +0 | 2% su mese | +1 | 3% su anno2

**Inflazione : Istat - a giugno ‘carrello spesa’ -0 - 2% su mese - +2 - 2% su anno** : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano un calo dello 0,2% su base mensile e un aumento del 2,2% su base annua (da +1,7% registrato a maggio). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto salgono dello 0,2% in termini congiunturali e del 2,7% in termini tendenziali (da +2,0% del mese precedente). E’ quanto emerge dalle rilevazioni ...

Inflazione : Istat - a giugno +0 - 2% su mese - +1 - 3% su anno : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – A giugno l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,3% su base annua (in crescita dal +1,0% registrato a maggio). La stima preliminare era +1,4%. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istat. L’accelerazione dell’Inflazione si deve prevalentemente ai ...

**Inflazione : Istat - a giugno ‘carrello spesa’ -0 - 2% su mese - +2 - 2% su anno** : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano un calo dello 0,2% su base mensile e un aumento del 2,2% su base annua (da +1,7% registrato a maggio). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto salgono dello 0,2% in termini congiunturali e del 2,7% in termini tendenziali (da +2,0% del mese precedente). E’ quanto emerge dalle rilevazioni ...

Inflazione : Istat - a giugno +0 - 2% su mese - +1 - 3% su anno : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – A giugno l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,3% su base annua (in crescita dal +1,0% registrato a maggio). La stima preliminare era +1,4%. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istat. L’accelerazione dell’Inflazione si deve prevalentemente ...

Inflazione - Istat : a giugno boom per i prezzi di pasta e vino : Roma, 28 giu. , askanews, A giugno è boom per i prezzi di pasta e vino. Secondo le stime preliminari diffuse dall'Istat, per i Beni alimentari lavorati, che registrano una crescita sia in termini ...

Istat : a giugno l'Inflazione vola all'1 - 4% : Roma, 28 giu. , askanews, A giugno l'inflazione ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'1,4% su base annua , in accelerazione rispetto al +1% di maggio, . E' la stima preliminare ...

Inflazione - Istat : accelera a maggio - prezzi aumentano dell'1% : Roma, 15 giu. , askanews, accelera l'Inflazione a maggio. Il mese scorso, comunica l'Istat, i prezzi al consumo sono aumentati dell'1% su base annua, dopo il +0,5% di aprile. Un dato rivisto ...

Inflazione - Istat : accelera a maggio - prezzi all'1 - 1% : Roma, 31 mag. , askanews, Forte accelerazione, a maggio, dell'Inflazione. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,4% su base ...

Inflazione - Istat : a maggio vola carrello spesa - prezzi all'1 - 9% : Roma, 31 mag. , askanews, vola il carrello della spesa. A maggio i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,8% su base mensile e dell'1,9% su base annua , ...

Istat : a maggio raddoppia l'Inflazione : 11.52 A maggio, l'inflazione segna un'accelerazione significativa, salendo dello 0,4% su base mensile e dell'1,1% su base annua (ad aprile era a +0,5%). La crescita si deve prevalentemente ai prezzi degli alimentari non lavorati e degli energetici non regolamentati. Aumenta il carrello della spesa.I prezzi dei beni alimentari,per la cura della casa e della persona segnano +0,8% mensile e +1,9% annuo. In forte aumento anche i prezzi dei ...

Inflazione - Istat : a maggio vola carrello spesa - prezzi all'1 - 9% : Roma, 31 mag. , askanews, - vola il carrello della spesa. A maggio i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,8% su base mensile e dell'1,9% su base annua , ...