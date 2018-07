Inflazione a giugno +1 | 3% su anno

Istat - a giugno Inflazione a +1 - 3% annuo : 11.55 L'Istat rivede la stima del tasso d'inflazione a giugno,abbassandola all'1,3% La stima preliminare era dell'1,4%. L'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,2% sul mese precedente e dell'1%3 su base annua (a maggio era +1%). "L'inflazione cresce nei beni legati maggiormente agli acquisti quotidiani (carburanti,frutta e vegetali freschi), che su base annua salgono del 2,7%,sottolinea l'Istat.Pesa sulla spesa settimanale ...

**Inflazione : Istat - a giugno ‘carrello spesa’ -0 - 2% su mese - +2 - 2% su anno** : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano un calo dello 0,2% su base mensile e un aumento del 2,2% su base annua (da +1,7% registrato a maggio). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto salgono dello 0,2% in termini congiunturali e del 2,7% in termini tendenziali (da +2,0% del mese precedente). E’ quanto emerge dalle rilevazioni ...

Inflazione : Istat - a giugno +0 - 2% su mese - +1 - 3% su anno : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – A giugno l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,3% su base annua (in crescita dal +1,0% registrato a maggio). La stima preliminare era +1,4%. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istat. L’accelerazione dell’Inflazione si deve prevalentemente ai ...

USA - l'Inflazione accelera come da attese a giugno : Teleborsa, - A due velocità l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di giugno. Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita mensile dello ...

Francia - Inflazione rivista al ribasso a giugno : Teleborsa, - Revisione al ribasso per l'inflazione in Francia nel mese di giugno. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese, INSEE,, i prezzi al consumo sono saliti su base annuale del 2%, lo 0,...

Cina - l'Inflazione risale timidamente a giugno : Inflazione ancora in calo in Cina nel mese di giugno . Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato una flessione mensile dello 0,1% dopo il -0,2% del mese precedente . Il dato ...

Francia : a giugno Inflazione sale a +2 - 1% : Parigi, 29 giu. (AdnKronos) – A giugno l’inflazione tendenziale, in Francia, sale a +2,1% da +2% a maggio. Lo rende noto l’Insee, l’istituto di statistica francese in un comunicato. Rispetto al mese precedente i prezzi al consumo hanno registrato un rallentamento a +0,1% da +0,4% a maggio. I consumi delle famiglie, invece, sempre secondo l’Insee, hanno registrato a maggio una crescita dello 0,9%.L'articolo ...

Giappone - l'Inflazione ha accelerato a giugno nell'area di Tokyo : Accelerano i prezzi al consumo dell'area di Tokyo nel mese di giugno . Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo , CPI, ha registrato un incremento dello 0,2% su base ...