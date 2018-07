Industria | Istat | a maggio fatturato +5% e ordinativi +4 | 9% su anno

Industria : Istat - a maggio fatturato +1 - 7% e ordinativi +3 - 6% su mese(2) : (AdnKronos) – Gli indici destagionalizzati del fatturato e degli ordinativi raggiungono a maggio, sottolinea l’Istat, i livelli più alti da inizio anno, sia per il fatturato interno sia per quello estero. L’incremento congiunturale del fatturato coinvolge tutti i principali settori, con una spinta ulteriore proveniente dalla vivace dinamica dei prodotti energetici. In volume, il comparto manifatturiero registra un incremento ...

Industria : Istat - a maggio fatturato +1 - 7% e ordinativi +3 - 6% su mese : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – A maggio il fatturato dell’Industria cresce su base congiunturale dell’1,7%, registrando un aumento per il terzo mese consecutivo; nella media degli ultimi tre mesi, l’indice complessivo cresce dello 0,4% sui tre mesi precedenti. Anche gli ordinativi registrano una variazione congiunturale positiva (+3,6%), che segue la flessione del mese precedente (-0,6%). Nella media degli ultimi tre mesi ...

Istat : produzione Industriale cresce - ma non le auto : Notizie positive dopo la battuta d'arresto. A maggio +0,7% rispetto al mese precedente e +2,1% rispetto a un anno fa. Solo il settore dell'auto in ribasso: -4% - Notizie positive arrivano oggi dal ...

Istat : frenata produzione Industriale - -1 - 2% : La frenata congiunturale, comunque, non è un caso isolato in Europa, dal momento che anche grandi paesi come Germania e Spagna hanno conosciuto una battuta d'arresto - Non arrivano grandi notizie sul ...

Industria - Istat : battuta d'arresto per produzione - ad aprile -1 - 2% : Roma, 11 giu. , askanews, Nel mese di aprile la produzione Industriale registra una battuta d'arresto tornando sui livelli destagionalizzati di febbraio 2018. Secondo i dati Istat, ad aprile l'indice ...

L'Istat certifica la continuazione della ripresa occupazionale. Ma non mancano posti di LAVORO in bilico, come nel caso di Honeywell e degli stabilimenti italiani di Fca.

Industria - Istat : ad aprile prezzi produzione in calo : Ad aprile 2018 si stima una diminuzione dello 0,4% su marzo dell'indice dei prezzi alla produzione dell'Industria. Su base annua si registra invece un aumento dell'1,3%. Lo rileva l'Istat. Sul mercato ...