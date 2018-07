Industria | fatturato +1 | 7% | ordini +3 | 6%

Industria - Istat : fatturato e ordini maggio in crescita a top 2018 : Roma, 17 lug., askanews, - fatturato e ordini dell'Industria in crescita a maggio in Italia. Secondo i dati dell'Istat il fatturato ha registrato un aumento per il terzo mese consecutivo, pari all'1,7%...

Industria : Istat - a maggio fatturato +1 - 7% e ordinativi +3 - 6% su mese : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – A maggio il fatturato dell’Industria cresce su base congiunturale dell’1,7%, registrando un aumento per il terzo mese consecutivo; nella media degli ultimi tre mesi, l’indice complessivo cresce dello 0,4% sui tre mesi precedenti. Anche gli ordinativi registrano una variazione congiunturale positiva (+3,6%), che segue la flessione del mese precedente (-0,6%). Nella media degli ultimi tre mesi ...

Industria : ad aprile fatturato +0 - 3% : 16.46 Andamenti congiunturali contrastanti per l'Industria, ad aprile. Infatti, il fatturato segna +0,3%, ma gli ordinativi registrano -1,3%. Lo comunica l'Istat. Nella media degli ultimi 3 mesi, sempre su base congiunturale, fatturato a -0,6 e ordini a -2,9%. Rispetto ad aprile 2017, invece,il fatturato (indice corretto per gli effetti di calendario) registra +4% e gli ordinativi (indice grezzo) +6,4%. Per entrambe gli indici, il settore con ...

