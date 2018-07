Industria | Anima | +10 | 2% investimenti 4 0 nel 2018

meteoweb.eu

: RT @Fed_Anima: L'industria meccanica e il 4.0: chi, quanto, perché e dove ha investito? Anima Confindustria meccanica @Fed_Anima lo raccont… - LuigiBufano : RT @Fed_Anima: L'industria meccanica e il 4.0: chi, quanto, perché e dove ha investito? Anima Confindustria meccanica @Fed_Anima lo raccont… - palladino_anima : RT @StefanoFirpo: All'assemblea di @Fed_Anima va in scena il connubio fra scienza tecnologia e industria con gli interventi di @EugenioCocc… - palladino_anima : RT @Fed_Anima: Verso quale Paese l'industria meccanica ha esportato di più? Anima lo racconta qui #animaforum -

(Di martedì 17 luglio 2018) Sesto San Giovanni (Mi), 17 lug. (AdnKronos) – Gli4.0 delle aziende della meccanica cresceranno a doppia cifra nel(+10,2%). Lo rende noto l’Ufficio Studi diConfin occasione dell’assemblea generale. Le tecnologie alimentari sono tra le voci più rilevanti e nel corso dell’anno guadagneranno nuove quote fino a un incremento del +7,2%. Anche le valvole e la rubinetteria investiranno più del 2017 (+14%) così come la caldareria (+12,2% rispetto al 2017). In misura ridotta, anche le pompe scommettono sulla ripresa del mercato (+10,5% dinel) e, alla stessa velocità, il comparto del sollevamento e della movimentazione (+10,5% dinel).‘Le imprese hanno introdotto molte innovazioni digitali, ma abbiamo ancora un grande divario tra un 20% di imprese eccellenti e un 60% potenzialmente pronte a ...