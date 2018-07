Incinta e di figli possibilmente bianchi La donna ideale Chicco

Paola Perego presto nonna - la figlia Giulia Carnevale è Incinta : Una buona notizia per Paola Perego, che all’età di 52 anni si appresta a diventare nonna. A darle questa gioia la figlia Giulia Carnevale, che come rivela lei stessa sul proprio profilo Instagram è in dolce attesa. Giulia, laureata in Economia, è la prima figlia della conduttrice nata dal matrimonio finito con Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli. Oltre a lei la coppia ha avuto anche un maschio, Riccardo. Ora Giulia, 26 anni, aspetta ...

Chiara Ferragni/ Risponde ai fan : “Non sono Incinta… datemi tempo - ho avuto un figlio!” : Chiara Ferragni divide i fans: prima riceve le critiche per l'abito in latex aderente e poi porta a casa migliaia di complimenti per la foto in bikini.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:50:00 GMT)

Il ministro della Salute : «Sono Incinta - vaccinerò mio figlio» : Il principio dell’obbligo rimane, ma per dimostrare che è stato assolto, basterà un’autocertificazione che attesta che l’alunno è in regola con le vaccinazioni richieste dalla legge. Perché i bambini da zero a sedici anni possano andare a scuola, adesso sarà sufficiente questo. L’obbligo di effettuare dieci vaccinazioni è ancora in parte valido, ma non è più necessaria la certificazione ufficiale dell’Asl. Lo ha spiegato il ministro della Salute ...

