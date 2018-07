Incidente tra due auto | famiglia in gravi condizioni | morto il padre

Olbia - Incidente sul lavoro : operaio muore travolto da tubi di metallo - : L'uomo di 46 anni è rimasto schiacciato mentre stava scaricando da un camion del materiale per impalcature

Calabria - muoiono un motociclista 32enne e un'intera famiglia per Incidente stradale : Nella giornata di oggi 16 luglio un giovane di 32 anni è deceduto dopo essersi scontrato con la propria moto contro un albero. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Nella giornata di ieri un altro grave incidente stradale sull'A1 ha causato il decesso di un'intera famiglia originaria del cosentino: entrambi i coniugi avevano 35anni, mentre il piccolo aveva solo 6 mesi. Calabria, giovane muore a causa di un incidente in moto Poche ore fa nella ...

Inter - Incidente stradale per il giovane Pasquale Carlino : lotta per la vita : TORINO - Pasquale Carlino lotta per la vita. Il centrocampista dell'U17 dell'Inter è stato vittima di un brutto incidente stradale nella serata di sabato mentre si trovava a bordo di una moto: si ...

Incidente sul lavoro in Friuli - operaio muore schiacciato da lastra : L'uomo, 53 anni, era impegnato in una lavorazione quando è stato centrato dal manufatto pesante alcuni quintali. Proclamato subito un sciopero nell'azienda

BLINK-182 - Incidente STRADALE PER TRAVIS BARKER/ Come sta? Le parole del figlio sui social : BLINK-182, INCIDENTE STRADALE per TRAVIS BARKER: l'artista si è scontrato con la sua auto con uno scuolabus. Come sta? Periodo sfortunato per il batterista.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:44:00 GMT)

Incidente in autostrada : muore coppia e il figlio di 5 mesi : Una famiglia di origine calabrese è morta in un'Incidente stradale avvenuto ieri sull'autostrada A1 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli.

“Anche lui a bordo”. Tragico Incidente sulla A1 : scoperta choc dei soccorritori. È successo tutto all’altezza di Cassino : automobilisti sconvolti : Un incidente drammatico ha scosso ancora l’estate italiana, già martoriata da un bilancio tragicamente record. Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto a Roma la famiglia morta nel tratto dell’A1 nella provincia di Frosinone. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il loro figlioletto di 8 mesi, Pier Emilio erano diretti a Rossano, in provincia di Cosenza, dove vivevano. La Fiat Punto, ...

Incidente stradale a Casuzze : diversi feriti : Incidente stradale con feriti stamattina a Casuzze. Due le auto che si sono scontrate e diversi i feriti tutti trasportati in ospedale.

