Incidente in moto | grave 16enne promessa dell' Inter

MotoGp Ducati - Miller : «L'Incidente al via? Tutta colpa di Espargaró» : TORINO - Per Jack Miller in Germania è stata una gara compromessa fin dalla partenza. L'australiano è stato coinvolto nel contatto tra le due Suzuki e Pol Espargaró che gli ha impedito di poter ...

Calabria - muoiono un motociclista 32enne e un'intera famiglia per Incidente stradale : Nella giornata di oggi 16 luglio un giovane di 32 anni è deceduto dopo essersi scontrato con la propria moto contro un albero. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Nella giornata di ieri un altro grave incidente stradale sull'A1 ha causato il decesso di un'intera famiglia originaria del cosentino: entrambi i coniugi avevano 35anni, mentre il piccolo aveva solo 6 mesi. Calabria, giovane muore a causa di un incidente in moto Poche ore fa nella ...

Incidente in moto - 16enne napoletano gravissimo : è un calciatore dell'Inter : Pasquale Carlino, 16enne attaccante delle giovanili dell'Inter, si trova in gravi condizioni presso l'ospedale Umberto I di Nocera dopo un grave Incidente in moto. Il giovane giocatore si è schiantato ...

In moto col fidanzato - poi l'Incidente : Silvia è morta dopo 4 giorni di agonia : Per il funerale niente fiori, ma offerte per progetti di solidarietà e volontariato in nome di Silvia Persi. È ciò che chiedono i familiari della ragazza di 27 anni morta giovedì 12 luglio. La giovane era...

GR : motociclista e passeggera feriti in Incidente a Poschiavo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

MotoGp - brutto Incidente per Aleix Espargaro nel warm-up del Sachsenring : il pilota trasportato al centro medico [VIDEO] : Il pilota dell’Aprilia è stato protagonista di un terribile highside che lo ha scaraventato contro le protezione, a rischio la sua presenza in gara La presenza in gara di Aleix Espargaro potrebbe essere a rischio, il pilota dell’Aprilia infatti è stato protagonista di un terribile incidente nel corso del warm-up del Sachsenring. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente a terra e finendo ...

Presa Bastiglia - Incidente moto e gaffe a parata 14 luglio/ Video - l'irritazione di Macron : l'uomo dei simboli : Presa Bastiglia, Macron apre la parata del 14 luglio, Video, quante gaffe: scontro fra due motociclisti, mentre i caccia della pattuglia acrobatica hanno invertito i colori della bandiera(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:38:00 GMT)

Francia - gaffe alla parata : tricolore invertito e Incidente tra moto - : Durante la sfilata militare a Parigi, per celebrare la festa nazionale, due motociclisti si sono scontrati cadendo a terra. E i caccia hanno fatto un errore con i fumogeni disegnando in cielo i colori ...

MotoGP - GP Germania. Mika Kallio dopo l'Incidente : 'Sono fortunato - poteva andare molto peggio' : Mika Kallio ha subito una lesione ai legamenti del ginocchio destro dopo l'incidente nella seconda sessione di Libere al Sachsenring, Il pilota finlandese è andato lungo alla curva 8, sbattendo a gran ...

Diretta/ MotoGp streaming video SKY prove libere live Fp2 : Marquez avanti - Incidente Kallio (GP Germania 2018) : Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito sassone (oggi venerdì 13 luglio).(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:11:00 GMT)

George Clooney Incidente in moto il casco gli salva la vita : George Clooney ha avuto un’ incidente in moto in Sardegna per girare la serie tv “Catch 22”: lo schianto è avvenuto poco distante dall’hotel dove alloggia con la produzione. Clooney,che era uscito in scooter, si è scontrato contro il parabrezza di un’automobile e ha sfondato il vetro con la testa nell’impatto: per fortuna indossava il casco, come raccontato da un testimone. Dopo lo schianto, Clooney è stato ...

“Aperta in due come una banana” - Incidente sulla moto d’acqua : si ritrova con l’utero squarciato : Ashleigh Donnelly, 31 anni, era col marito e il figlio 14enne in vacanza a Marmaris, in Turchia, quando è caduta e il potente getto d'acqua l'ha travolta e "strappato via le parti interne". Già sottoposta a due interventi, non sa ancora se potrà tornare ad avere figli.Continua a leggere

Incidente frontale in moto : uomo muore sul colpo : Incidente mortale a Piossasco nel Torinese. A perdere la vita un uomo di 58 anni di Grugliasco: l'uomo era a bordo di una moto che per motivi ancora da accertare si è scontrata frontalmente contro un furgoncino...

George Clooney e l’Incidente in moto - parla il conducente dell’auto : “Camminavo piano. Ho cercato di consolarlo - era spaventato” : “Camminavo piano, non sono un pirata della strada. Mi sono fermato e ho soccorso il conducente dello scooter”. A parlare così è Antonello Viglino, l’uomo che si è scontrato con George Clooney lungo la statale 125, a pochi chilometri dall’ingresso di Olbia. Il sessantottenne è stato intervistato da La Stampa per ricostruire quella che deve essergli sembrata la scena di un film. L’incidente, le cui responsabilità ...