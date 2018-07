Incendio in un appartamento Un vicino di casa in ospedale

Napoli : Incendio in casa - a fuoco un appartamento all'ultimo piano di Palazzo Maddaloni : Un incendio è divampato pochi minuti fa in un appartamento nel Palazzo Maddaloni, nel centro di Napoli, su via Toledo. Sul posto le squadre di pronto intervento dei Vigili del fuoco. Al...

Roma. Incendio in un appartamento a Torrevecchia - 1 morto : Roma. Incendio in un appartamento a Torrevecchia, 1 morto – Fiamme nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Sciamanna, in zona Torrevecchia, alla periferia di Roma. E’ stato trovato nell’abitazione il corpo di un cittadino indiano di 36 anni, affittuario dell’appartamento. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e polizia. Secondo quanto si è appreso, l’uomo sarebbe deceduto asfissiato dal fumo. Sulla ...

Incendio in appartamento a Messina - muoiono due fratellini - salvi altri 4 familiari : Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un Incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di stamane nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina. In casa erano presenti i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo.Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Indagini in corso da parte della polizia per accertare le cause dell'Incendio.Ad accorgersi dell'Incendio è stata una vicina di casa che ha ...

Messina - Incendio in un appartamento : morti due bambini - : La vittime avevano 10 e 13 anni. Nell'appartamento c'erano i loro genitori e altri due fratelli, che sono riusciti a scampare alle fiamme. Si indaga sulla causa dell'incidente

