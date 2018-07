Incendi | brucia un bosco nell’Agrigentino | Canadair in azione

Incendi Roma : rogo a Castel Fusano - bruciati 3mila m² : L’Incendio divampato ieri nella pineta di Castel Fusano a Ostia ha interessato un’area di 3mila metri quadri di vegetazione ed arbusti, una zona già devastata dal fuoco la scorsa estate. Il rogo si è sviluppato intorno alle 12:45. Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie dei Carabinieri Forestali in servizio all’interno della pineta e i mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme con l’ausilio di ...

La Terra dei fuochi brucia ancora : maxi Incendio sul litorale domitio : Non c'è pace per la Terra dei fuochi. Nonostante i proclami dell'ultimo periodo il territorio continua a bruciare senza sosta. Questo pomeriggio tra Varcaturo e Castelvolturno si è sviluppato un maxi ...

Mezzane di Sotto - Incendio nell'agriturismo Borgo Valfredda/ Ultime notizie : brucia il tetto - ignote le cause : Mezzane di Sotto, incendio nell'agriturismo Borgo Valfredda: in fiamme il tetto della struttura, richiesto il massiccio intervento dei pompieri per domare le fiamme.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Incendio a Cinecittà - bruciate scenografie : Incendio nella notte negli studi cinematografici di Cinecittà, in via Vincenzo L'amaro, a Roma. A quanto si è appreso, nella zona scenografie sarebbe andata in fiamme parte dei rivestimenti e delle ...

Roma - Incendio a Cinecittà/ Video ultime notizie - bruciato il set della città antica : scenografie in fumo : Roma, incendio a Cinecittà, Video ultime notizie, bruciato il set della città antica: scenografie e impacature in fumo. In cenere parte del set della serie tv "Rome"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:06:00 GMT)

Roma - Incendio a Cinecittà : brucia la 'Roma antica' degli studios : incendio nella notte a Cinecittà dove intorno alle 3 le fiamme hanno invaso la ricostruzione di Roma antica che si trova all'interno degli studios, in via Vincenzo Lamaro. Sul posto i vigili del fuoco ...

Roma - Incendio a Cinecittà : brucia la "Roma antica" degli studios : incendio nella notte a Cinecittà dove intorno alle 3 le fiamme hanno invaso la ricostruzione di Roma antica che si trova all'interno degli studios, in via Vincenzo Lamaro. Sul posto i...

Usa - brucia la costa occidentale : oltre 60 Incendi : Usa, brucia la costa occidentale: oltre 60 incendi Usa, brucia la costa occidentale: oltre 60 incendi Continua a leggere L'articolo Usa, brucia la costa occidentale: oltre 60 incendi proviene da NewsGo.

Incendi : la costa occidentale degli USA continua a bruciare - migliaia di evacuati : continuano a divampare gli Incendi sulla costa occidentale degli Stati Uniti: migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Secondo il centro nazionale di monitoraggio, sono oltre 60 gli Incendi in atto nel Paese e gran parte di essi sono concentrati lungo la west coast. Nello Utah sono state ordinate altre evacuazioni a causa di un Incendio che si è esteso per 160 km quadrati: evacuate centinaia di case a sudest di ...

Kenya - Incendio nel più grande mercato di Nairobi : almeno 15 morti bruciati e intossicati : almeno 15 persone sono rimaste uccise e oltre 50 ferite in un incendio scoppiato in un mercato di Nairobi, capitale del Kenya. Lo riferisce la Bbc online. Il rogo è divampato nel cuore della...

Pontendera - Incendio a Gello/ Video ultime notizie : colonna di fumo nero visibile da km - brucia la discarica? : Pontendera, incendio a Gello, Video ultime notizie: colonna di fumo nero visibile da km, brucia la discarica? Paura in Toscana dove vi sono delle fiamme nell'area industriale di Gello(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:05:00 GMT)

Pensionato patteggia per 'Incendio da abbruciamento' : Dal suo 'abbruciamento' - in base alle indagini - era divampato un incendio che aveva richiesto l'intervento di due elicotteri della protezione civile, vigili del fuoco, forestali e nucleo antincendi ...

Video - Incendio al campo nomadi Corso Tazzoli a Torino/ Ultime notizie : nube di fumo nero - bruciano baracche : Torino, maxi incendio dentro al campo nomadi di Corso Tazzoli in periferia: Video e Ultime notizie, soccorsi sul luogo. Enorme nube di fumo nera visibile a distanza, bruciano baracche(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:06:00 GMT)