Incendi | Basilicata | via libera ai piani di lotta al fuoco

(Di martedì 17 luglio 2018) La giunta regionale dellaha approvato il programma anto annuale, dopo il vianei giorni scorsi a quello triennale 2018-2020 e all’accordo quadro tra la Regionee i Vigili delfinalizzato a velocizzare le procedure per la stipula della convenzione operativa. Per le attività in agenda quest’anno è previsto uno stanziamento della Regione di 3.705.000 euro, di cui 730mila euro per la sola convenzione con i Vigili del. Saranno attivati sei presidi straordinari costituiti da altrettante squadre boschive. Confermato il pattugliamento della costa tirrenica dal mare. Cento le pattuglie dei volontari. Il coordinamento è in capo alla Sala operativa unificata permanente (Soup) che è composta da Regione(rappresentata dagli uffici Protezione civile e Foreste), Vigili del, Carabinieri Forestali e associazioni di ...