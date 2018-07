In Shades of Blue 2 Espada tradirà Herlee e Woz? Anticipazioni 24 luglio

In Shades of Blue 2 Harlee finisce nella trappola di Bianchi? Anticipazioni 17 luglio : Anche questo martedì si rinnova l'appuntamento con Shades of Blue 2, la serie tv con e di Jennifer Lopez che negli Usa andrà presto in scena con la sua terza e ultima stagione. La serie andrà in onda su Top Crime dopo essere stata "bocciata" per la prima serata di Canale 5 a partire dalle 21.10 ancora una volta con un doppio episodio ovvero "Caccia al fantasma" e "Amore di papà". Nei due episodi, al distretto si insedia il Detective Tom Verco ...

Cast e personaggi di Shades of Blue 2 al via su Top Crime : anticipazioni 3 e 10 luglio : Cambio di rete per Cast e personaggi di Shades of Blue 2 che da oggi, 3 luglio, saranno protagonisti del prime time del martedì di Top Crime. Toccherà alla rete dedicata ai crimini ospitare Jennifer Lopez e la sua serie dopo gli scolti poco convincenti che la prima stagione ha portato a casa lo scorso anno su Canale 5. L'appuntamento con la serie è per un doppio episodio a settimana a partire da oggi alle 21.10 con "La risorsa" e "L'occhio ...

Shades of Blue 2 su Canale 5? Mediaset dice no : Jennifer Lopez costretta a traslocare : Tiro mancino quello di Mediaset al pubblico di Shades of Blue 2. La seconda stagione della serie con Jennifer Lopez era molto attesa e tutti erano convinti di poterla vedere in estate, magari al termine dei Mondiali di Calcio 2018, proprio su Canale 5 ma non sarà così. Mediaset ha cambiato ancora una volta le carte in tavola costrigendo Jennifer Lopez e il cast di Shades of Blue 2 a traslocare lasciando la prima serata di Canale 5 per ...

Shades of Blue 3×02 : il piano di Harlee contro la Polizia : Shades of Blue 3×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv con Jennifer Lopez andrà in onda sulla NBC domenica, 24 giugno 2018. In “The Hollow Crown” vedremo una Harlee più combattiva rispetto alla premiere, grazie al lutto che ha appena subito. La trama di Shades of Blue 3×02 ci svela tuttavia che le prossime azioni della protagonista la metteranno in serio pericolo. Shades of Blue 3×02 trama e ...

Ray Liotta dice addio a Shades of Blue : la seconda stagione su Canale 5? : Ray Liotta dice addio a Shades of Blue e commuove i fan. La serie tv di e con Jennifer Lopez ha chiuso i battenti negli Usa visto che, proprio lo scorso aprile, è arrivata la notizia del mancato rinnovo. La terza stagione della serie sarà l'ultima e proprio per questo Ray Liotta, il grande e tagliente Woz ha deciso bene di dire addio al suo personaggio all'ATX Television Festival nelle scorse ore. La première di Shades of Blue 3 è prevista ...

Shades of Blue 3×01 : Un nuovo caso per Harlee e Woz : Shades of Blue 3×01 trama e promo – La premiere della serie Tv della NBC è pronta per il debutto: “Good Police” andrà in onda domenica, 17 giugno 2018, e scopriremo che cosa ne sarà di Harlee, in seguito alle ultime azioni di Stahl. La trama di Shades of Blue 3×01 ci conferma inoltre che la protagonista e Wozniak, interpretato da Ray Liotta, dovranno occuparsi anche di un nuovo caso. Shades of Blue 3×01 trama ...