In Lamborghini sul Gra a 311 km h | ' Mi sono fatto prendere la mano'

In Lamborghini sul Gra a 311 km orari si difende : 'Mi sono fatto prendere la mano' : di Franco Pasqualetti Patrik O'Well ha 44 anni. Da 30 gira i circuiti di tutto il mondo cercando di spingere il gas più a fondo di tutti. Tra martedì e mercoledì è stato fermato a 311 km/h sul Grande ...

Roma - parla il pilota pizzicato a 311 km/h sul Gra : "Ho fatto una cavolata - ma la Lamborghini mi ha preso la mano" : Patrik O?Well ha 44 anni. Da 30 gira i circuiti di tutto il mondo cercando di spingere il gas più a fondo di tutti. Tra martedì e mercoledì è stato fermato a 311...

Lamborghini - fuoriserie anche sul mercato del lavoro : "Nuovo contratto e 150 assunzioni" : È entrato in vigore in Lamborghini auto il nuovo contratto integrativo aziendale sottoscritto dall'azienda assieme a Rsu, Fiom e Fim e approvato dalla quasi totalità dei dipendenti in seguito a...

Roma - in Lamborghini a 311 km/h sul Gra - fermato dalla polstrada : alla guida c'era un pilota australiano : Volava. Come un boeing 737 in fase di decollo. A 311 km/h . Peccato che non fosse in fase di rullaggio, non avesse un aereo e non si trovasse in un aeroporto. Era su una Lamborghini Aventador sulla ...

In Lamborghini a 311 km/h sul Grande raccordo anulare - fermato dalla polstrada : alla guida c'era un pilota australiano : Peccato che, oltre a lui - un pilota australiano di Sport Production, che guida in pista proprio una Lamborghini, - ci fosse una pattuglia speciale della polstrada. Una di quelle che con le auto ...

Roma - follia sul Gra con questa Lamborghini. Ecco a quanto andava. Polizia scioccata : L’impresa di Sebastian Vettel pochi giorni fa a Silverstone, oppure la recente tappa della Formula E a Roma sul circuito cittadino dell’Eur, oppure un’innata dose di follia e incoscienza nella vene. Sta di fatto che una cosa del genere sul Grande Raccordo Anulare di Roma non si era mai visto. A bordo della sua Lamborghini Aventador volava letteralmente toccando una punta di 311 km/h. Per fortuna oltre a lui – un pilota australiano di Sport ...

Roma - Lamborghini a 311 km/h sul Gra : inseguito e fermato dalla polstrada : Una notte estiva, il Grande Raccordo Anulare totalmente privo di traffico e una Lamborghini Aventador capace di viaggiare più forte di un Boeing. E così un pilota australiano di Sport Production ha pensato bene di approfittarne. Veloce come un aereo L'australiano, residente in Svizzera ha spinto a tutto gas sull'acceleratore e la macchina si è trasformata in un proiettile ...

Roma - in Lamborghini a 311 km/h sul Gra - inseguito e fermato dalla polstrada : Peccato che, oltre a lui - un pilota australiano di Sport Production, che guida in pista proprio una Lamborghini, - ci fosse una pattuglia speciale della polstrada. Una di quelle che con le auto ...

Lamborghini - referendum aziendale sul nuovo patto integrativo : “Più soldi in busta o più ferie?” : referendum alla Lamborghini sul nuovo patto integrativo. Il quesito è uno: voi dipendenti preferite una busta paga più ricca oppure qualche ora in più di tempo libero? La consultazione si svolgerà fra tre giorni nella sede dell’azienda a Sant’Agata Bolognese e il rinnovo del contratto per il 2018 prevede proprio la possibilità di usufruire di cinque giorni di permessi aggiuntivi oppure, in alternativa, di lavorare in cambio della ...

Lamborghini - meglio più soldi o più giorni di ferie? Lavoratori al voto sulla nuova intesa : Infine, 'di grande rilevanza, anche per la discussione politica e sociale in corso - hanno spiegato i sindacati -, è l'impegno ad avviare un piano straordinario di formazione, retribuita e in orario ...

Biondo ed Elettra Lamborghini allo Slimefest : ecco cosa hanno confessato sul loro futuro : Un giornata di festa tra giochi, musica e tantissimo divertimento. E' stato un vero successo lo Slimefest , evento organizzato da Nickelodeon, che per l'edizione 2018 si è trasferito a Mirabilandia. ...