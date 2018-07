In Italia non si ferma la corsa allo spazio | un fondo è a caccia di startup

Altolà della Ue all'Italia : 'i porti della Libia non sono sicuri'. Salvini : 'Siete complici degli scafisti' : Da Bruxelles uno stop al piano di Salvini per rimpatriare direttamente in Libia i migranti. L'Europa avverte che per la corte europea dei diritti dell'uomo Tripoli non è un porto sicuro -

Docente universitario in Tunisia a 37 anni : “So che non potrò mai insegnare in Italia - dove non contano meritocrazia e curriculum” : Vedere tuo padre partire, sentire la sua mancanza per un anno e aspettare il suo ritorno. Senza sapere che in quel giorno ti sarà detta una verità che cambierà la tua vita per sempre. “Ci trasferiamo in Francia”, ed ecco che la tua vita di 16enne inizia a frantumarsi. Fare le valigie in fretta, perché il tempo che ti concederanno non sarà mai abbastanza per dire addio ai nonni, agli amici e ai luoghi della tua Napoli. In macchina la mamma ...

Salvini non esclude il veto dell'Italia sulle sanzioni alla Russia : 'Ci costano 7 milioni al giorno' : ...che nel frattempo venga messo in piedi 'un dossier economico ricco di nomi di aziende italiane pronte a investire in Russia e di aziende russe pronte a collaborare alla crescita dell'economia ...

Non si arresta il taglio degli sportelli bancari in Italia : Il taglio degli sportelli bancari in Italia non accenna ad arrestarsi. In sette anni sono 6.289 in meno, con “383

Maurizio Martina : “Il Pd deve rivendicare le buone cose fatte - ma c’è un pezzo di Italia che non abbiamo visto” : Ospite a In Onda, il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina ha parlato del futuro del Pd: "Non escludo candidatura alle Primarie, ma non è il primo dei miei problemi. Non mi sento un segretario a tempo determinato, né un passacarte: ora la priorità è riprendere il rapporto con i cittadini e col Paese. Dobbiamo smettere di guardarci l'ombelico".Continua a leggere

Migranti : Conte - Italia non è più sola : ANSA, - ROMA, 16 LUG - "Sull'immigrazione l'Italia non è più sola". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato dal Tg1. "E' stato affermato un principio nuovo per cui i ...

Un Mondiale vinto col gioco all'Italiana (e non c'è da vantarsene) che non lascia eredità : È opinione comune che la Francia abbia meritato la Coppa del mondo perché dotata dei calciatori migliori. Sono d'accordo sui calciatori, meno che debbano essere solo loro e non il gioco collettivo, a determinare una vittoria tanto importante e significativa.Purtroppo, però, il Mondiale ha limiti oggettivi: è un torneo che dura un mese, si colloca alla fine della stagione (ma il prossimo in Qatar si svolgerà in ...

Migranti - doccia fredda per l'Italia : il "piano Conte" non può partire : "Nessuna operazione europea e nessuna nave europea effettua sbarchi in Libia, perché non lo consideriamo un Paese sicuro". Lo sottolinea la portavoce della Commissione Europea per le Migrazioni Natasha Bertaud...

Vita da pensionati : gli Italiani non sanno cosa li aspetta : Il risparmio delle famiglie italiane è uno dei più elevati al mondo e supera i 4.000 miliardi di euro. Tuttavia, quando si tratta di mettere via i soldi, e investirli, per garantirsi una pensione ...

Matteo Salvini : 'Due Ong verso l'Italia? Fatica sprecata - qui non entrano. Rivedere il patto suicida di Renzi' : Colpo su colpo, giorno dopo giorno, affondo dopo affondo. Matteo Salvini prosegue la sua battaglia contro le Ong . La promessa è sempre la stessa: le navi delle Organizzazioni non governative non ...

Sanzioni - Salvini pronto alla linea dura con l'Ue : "Non escludo veto Italia" : Salvini mette sul tavolo il carico da undici. Quello che, inevitabilmente, porterà a non poche discussioni politiche. Da Mosca , dove il ministro è andato, anche, per prendere parte alla finale dei ...