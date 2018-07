In crociera gli italiani preferiscono mangiare etnico e fusion

Turismo invernale : 6 motivi per scegliere una crociera su MSC Meraviglia : Per l’inverno MSC Meraviglia, la nave adatta a tutte le stagioni, ritorna nel Mediterraneo dopo aver trascorso l’estate in Nord Europa alla scoperta di questa splendida regione. Dotata di ogni funzionalità, la pluripremiata unità battezzata un anno fa rappresenta già di per sè una destinazione, con una proposta di intrattenimento h24, un’incredibile offerta per famiglie, diverse opzioni per la sistemazione a bordo, 20 bar e lounge, 12 ...

Il 7 luglio a Genova si fa festa in crociera (con mega scivolo sul mare) : Musica, spettacoli, risate, divertimento, (tanto) cibo: tutto questo e molto altro è una crociera, e per la prima volta si potrà vivere anche restando sulla terraferma in occasione del settantesimo compleanno di Costa Crociere, che per festeggiare, il 7 luglio a Genova, ha organizzato il Costa Zena Festival, IL FESTIVAL In tutto ci saranno 20 attrazioni gratuite segnalate da un gran pavese (la tipica serie di bandiere della tradizione nautica ...

Salvini definisce l'Aquarius una "crociera" e riaccende le polemiche sull'accoglienza : Mentre Italia e Francia provano ad alleggerire i toni dei giorni passati, con il premier Conte che decide di volare a Parigi per incontrare il presidente Macron, Matteo Salvini riaccende le polemiche sulla nave Acquarius definendola "una crociera". Il ministro dell'Interno ha prima confermato ai cronisti che la situazione è sotto controllo: "È tutto tranquillo non c'è problema alcuno" con ...