«In comunità gli abusi Mi costrinse a prendere il Viagra» È bufera su don Zanotti

Napoli - si vota per eleggere un consigliere extracomunitario : A Napoli sono in corso le votazioni per l'elezione di un cittadino extracomunitario quale rappresentante, con diritto di parola, presso il Consiglio Comunale. Oltre 500 i votanti alle 11 e due le ...

La vita nascosta della comunità degli Elfi tra campi di patate - mucche e meditazione : Gli Elfi arrivarono quassù poco meno di quarant’anni fa e ne fecero la loro vallata, occupando una dopo l’altra vecchie case di montagna abbandonate e in rovina per farne le loro abitazioni. Erano giovani alternativi alla ricerca di una vita diversa, a contatto con madre terra, che permettesse loro di vivere del lavoro dei piccoli allevamenti e del...

Per la Cassazione dire "andate via" agli extracomunitari è razzismo : La frase "che venite a fare qua... dove andare via", rivolta a cittadini extracomunitari, può assumere i caratteri dell'odio razziale. A stabilirlo è la quinta sezione penale della Cassazione: per i...

Cassazione - la sentenza che condanna chi dice 'andate via' agli extracomunitari : Salvini la prende in giro : Dire a un extracomunitario: 'Dovete andare via' può essere perseguibile come reato di odio razziale. A stabilirlo è stata una sentenza della Cassazione, che ha condannato un 45enne imputato per ...

Cassazione : "Dire "andate via" agli extracomunitari può essere odio razziale" : "Che venite a fare qua...dovete andare via": una frase che, rivolta a cittadini extracomunitari, può assumere i caratteri dell'odio razziale. Lo afferma la Cassazione, confermando, con una sentenza depositata oggi, la condanna inflitta a un 45enne imputato per concorso in lesioni ai danni di due stranieri, con la "finalità di discriminazione razziale".La quinta sezione penale ha rigettato il ricorso della difesa, nel quale si ...

Saluzzo e Lagnasco - nuovi moduli abitativi per extracomunitari raccoglitori di frutta : Sono stati inaugurati oggi lunedì 9 luglio a Saluzzo e Lagnasco i campus allestiti da Coldiretti per i lavoratori extracomunitari impegnati per la stagione della frutta. Queste strutture con moduli ...

La pattuglia napoletana a Pontida 'Siamo una comunità che cresce' : ... ho visto sottosegretari preparare e servire cibo per tutti e ministri dialogare senza barriere con i tanti giovani presenti, questa è la vera politica' ha dichiarato Biagio Sequino.

Testimone di Geova accetta una trasfusione di sangue : era in fin di vita. Ripudiata dalla comunità : «Mi hanno tolto le figlie» : Grazia ha scelto la vita, ma questo le è costato l'affetto delle sue figlie. Grazia Di Nicola era una Testimone di Geova che ha scelto di allontanarsi dalla comunità dopo le...

Testimone di Geova in fin di vita accetta una trasfusione - Grazia ripudiata dalla comunità : «Mi hanno tolto le mie figlie» : Ha deciso di vivere e di non lasciarsi morire, ha deciso di ricevere una trasfusione, ma questo le ha cambiato l'esistenza. Grazia Di Nicola è una casalinga di 48 anni madre di...

Elezioni Terni : gli imprenditori di Confindustria : "Per lo sviluppo del territorio riportiamo l'impresa al centro della comunità" : UMWEB, Terni. "La nostra idea di Terni si basa sulla visione di una città con un'economia forte, sostenibile, internazionale, che abbia come faro l'innovazione e la conoscenza". Lo sostiene Giammarco Urbani, presidente della Sezione di Terni di Confindustria Umbria che invita chi ...

Marco Impagliazzo (comunità di Sant’Egidio) : «L’accoglienza è un fondamento del Vangelo» : No, in Spagna non ci sono ancora: mancano 4 giorni di navigazione e chissà come arriveranno questi 629 migranti che non sono riusciti a sbarcare in Italia. Il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini l’aveva preannunciato in campagna elettorale e ora l’ha fatto: domenica 10 giugno ha dato ordine di chiudere i porti italiani alla Aquarius, chiedendo ad altri Paesi dell’Unione Europea di permetterne lo ...

Rubato il Cristo degli Abissi : "Un danno a tutta la comunità" : Hanno Rubato il Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa nel mare di Rocca San Giovanni, in provincia di

Il Presidente del Consiglio comunale Russo : I giovani sono la speranza della comunità" : ...In sordina - ha commentato Francesco Russo - i ragazzi delle associazioni e della parrocchia di Mirto Crosia hanno saputo mettere su qualcosa di straordinario non solo per la qualità degli spettacoli ...

Ambiente - Realacci : “Orgoglio nei piccoli Comuni - dove le comunità sono coese” : “Oggi sono con LegAmbiente a Torrecuso (BN) a celebrare l’orgoglio e l’onore dell’Italia nei piccoli Comuni per Voler bene all’Italia. Quella di quest’anno è un’edizione speciale: finalmente possiamo festeggiare i nostri borghi più belli insieme alla legge di cui sono primo firmatario per la loro valorizzazione. E spero che saremo in molti oggi a farlo“: lo ha dichiarato Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola, oggi a ...