In Campania richieste cinquemila maglie di Cristiano Ronaldo

calciomercato

: #attualità Due le lettere inviate dal sindaco Somma al Ministero dell’ambiente, alla Procura della Repubblica, all’… - ZON_Tweet : #attualità Due le lettere inviate dal sindaco Somma al Ministero dell’ambiente, alla Procura della Repubblica, all’… - lillyhami : RT @nomoney_noparty: Agricoltura, i giovani campani sognano i campi: oltre duemila ... Si è appena chiuso il bando del Psr Campania 14/20… - nomoney_noparty : Agricoltura, i giovani campani sognano i campi: oltre duemila ... Si è appena chiuso il bando del Psr Campania 14/… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Numeri incredibili, quelli relativi alledi. E la Juve si fa ricca, anche grazie ai fans in tutto il mondo del fuoriclasse portoghese, che continua a far registrare cifre sontuose ed euforia ai massimi livelli. Anche in, dove la sola casacca di CR7 ha superato in vendite le casacche azzurre ...