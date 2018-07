“In 22 | violenza su 12enne sordomuta” Un caso oltre ogni squallore umano E quello che

caffeinamagazine

(Di martedì 17 luglio 2018) Come si può stuprare una ragazzina? E ancora: come è possibile che 22 individui lo facciano senza che uno, almeno uno, manifesti la propria contrarietà? In che mondo viviamo e come vorremmo che siaa cui aspiriamo? Siamo in India, dove almeno (almeno, avete letto bene, Ndr) 22 uomini hanno violentato persette mesi una ragazzina di 12 anni con problemi all’udito. A renderlo noto il Times of India. La polizia ha arrestato 18 sospetti e sta dando la caccia agli altri. I violentatori, che lavoravano come operai e guardie di sicurezza in un complesso di appartamenti nella città di Chennai, hanno prima stordito la bambina praticandole iniezioni, costringendola a bere alcolici e a inalare delle altre sostanze stupefacenti. Durante le violenze sessuali gli uomini si sono anche filmati costringendo la ragazzina al silenzio con la minaccia di diffondere i video. Stando ...