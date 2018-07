Ilva | c' è una cordata alternativa | Interessati a presentare una nuova offerta

Ilva - “c’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal interessata a presentare una nuova offerta” : C’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal al lavoro per presentare una nuova offerta sull’Ilva. La notizia, anticipata dall’Adnkronos, filtra da ambienti vicini ad Acciaitalia, sconfitta nel giugno 2017 nella gara per l’aggiudicazione del siderurgico nonostante il parere dei tecnici fosse positivo. L’interesse di alcuni dei partecipanti a quella cordata – della quale era capofila Jindal e Arvedi – ...

Milan - Silva tratta con Elliott per rilevare una quota del 5-20%: L'imprenditore, Milanese e Milanista, è stato contattato da Elliott qualche mese fa. Il fondo punta a restare a lungo per risanare il club e rivenderlo a 1 miliardo.

Ilva - Boccia : ora una soluzione nell'interesse del paese : Roma, 19 giu. , askanews, 'Lasciamo lavorare il ministro e confidiamo in una soluzione nell'interesse del paese'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lasciando la sede del ...

Thiago SIlva : 'Tornare per chiudere la carriera sarebbe una cosa bellissima' : ... non molla mai, usa sia il bastone, sia la carota " Video - Newton, il pappagallo Kea che ci regala i suoi pronostici per i Mondiali andando in gol 01:09 Sullo stesso argomento Coppa del Mondo ...

Ilva - il governo M5S-Lega eviti una nuova Bagnoli : L’Ilva è il primo vero banco di prova industriale per i Cinque Stelle e per la Lega. E nulla come l’Ilva ha una connotazione politica, nell’Italia di oggi. L’elaborazione econometrica...

Thiago Silva torna al Milan: Il difensore brasiliano, capitano del Psg, ha espresso il desiderio di chiudere la carriera con la maglia del Milan. Apertura importante nei confronti della compagine rossonera

Ilva - avanza la maxi-bonifica : una napoletana guida l'operazione : Un concentrato di terra dei fuochi e Bagnoli. È Taranto, la città italiana ad alto rischio ambientale. Gianni frequenta la scuola elementare 'Giusti' nel quartiere Tamburi. Ha sempre considerato gli ...

Callejon al Milan? Calciomercato, l'esterno spagnolo del Napoli pare aver fatto una mezza promessa ai rossoneri che se la devono vedere anche con i problemi legati al fairplay finanziario.

Alejandra SIlva - parla la moglie di Richard Gere : 'mi sento la donna più fortunata del mondo' : Richard Gere e Alejandra Silva si sono sposati lo scorso aprile, ma solo ora il settimanale Hello ha pubblicato le foto in esclusiva del matrimonio da favola. 33 anni di differenza tra i due, conosciutisi a Positano nel 2014 e convolati a nozze nel ranch del divo, vicino New York.La Silva, 35enne spagnola, è la 3° moglie di Richard dopo Cindy Crawford e Carey Lowell, e ancora oggi non crede ai suoi occhi.prosegui la letturaAlejandra ...

Milan - una mano arriva da Jorge Mendes : André SIlva per Falcao : Tutto in attesa del verdetto Uefa: il club francese darebbe ai rossoneri anche un conguaglio economico

Infrastrutture - Ilva e Piaggio : il mondo economico teme le scelte del M5S. Toti : «Nessuna paura - mi fido della Lega» : Il mondo economico teme che lo stop a Gronda e Terzo Valico fermi lo sviluppo del porto di Genova. Manganaro (Fiom): «Andremo in massa a casa di Grillo»

Ilva Taranto - M5S incontra incontra i sindacati : "Siamo per una chiusura programmata" : Lo ha detto Lorenzo Fioramonti, consulente economico di Luigi Di Maio, indicato quale ministro dell'Economia in pectore: "Riconversione per gli operai"

L'Ilva conta un'altra vittima : operaio ucciso da una fune : Taranto - Stava lavorando alla sostituzione di una fune in una banchina del porto di Taranto, quando un cavo ha ceduto ed è stato travolto da una carrucola: così è morto Angelo Fuggiano, 28 anni, ...

Ilva - muore operaio 28enne travolto da una fune: incidente mortale sul lavoro, muore operaio di 28 anni, travolto da una fune di una macchina scaricatrice. Non ce l'ha fatta il ragazzo travolto da un cavo: sciopero immediato