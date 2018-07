Ilaria Cucchi | Non dimenticherò mai le urla dei miei genitori in obitorio

Ilaria Cucchi : "Non dimenticherò mai le urla dei miei genitori" : "Non posso dimenticare le urla disperate dei miei genitori all'obitorio quando ebbero la possibilità di vedere il cadavere del figlio. Piangevano, li sentii gridare 'Dio mio, che ti hanno fatto'. Io ...

Cucchi - Ilaria in aula : "Aveva sul volto la solitudine della morte" : La deposizione della sorella di Stefano al processo bis contro i carabinieri. Il film di quei giorni: "Ci dissero che stava bene, poi arrivò il decreto dell'autopsia. Dopo gli anni della droga aveva ricominciato a vivere"

Ilaria Cucchi replica a Meloni : "Cara Giorgia Meloni, parlando tra romane, tu che affermi che "se sei nomade devi nomadare" stai ora dicendo che se sei appartenente alle forze dell'ordine devi poter essere autorizzato a picchiare ...

Ilaria Cucchi contro Salvini : “Facciamo schifo al ministro dell’Interno ma lo affronteremo” : Duro attacco di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, contro il neo ministro dell'Interno Matteo Salvini attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: "Caro Stefano. Facciamo schifo al ministro dell’Interno. Ora chi ci offendeva in modo becero e greve è diventato deputato. Andiamo a fare un salto al Ministero per parlare con loro?".Continua a leggere

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : "Ora possiamo piangerlo"/ "Sta emergendo una realtà terribile e devastante" : Stefano Cucchi, la sorella Ilaria: "Ora possiamo piangerlo. Sta emergendo una realtà terribile e devastante". Confermato il pestaggio.

Processo Cucchi - confermato il pestaggio - Ilaria Cucchi : «Adesso posso piangere Stefano» : Nove anni dopo la morte di suo fratello Stefano, Ilaria Cucchi si sente libera di piangerlo. Morì il 22 ottobre del 2009, a 31 anni, nel reparto protetto dell’ospedale Pertini di Roma. I medici lo trovarono privo di vita tre ore dopo il suo decesso. Era stato arrestato una settimana prima, perché trovato in possesso di hashish e alcune pastiglie. «Prima non potevo, non ho pianto per anni, nessuno della mia famiglia ha potuto. C’era ...