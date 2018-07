leggo

: Il vento fa volare l'ombrellone, donna impalata in spiaggia e ricoverata in ospedale - alentix : Il vento fa volare l'ombrellone, donna impalata in spiaggia e ricoverata in ospedale - TuttOSuLinuX : Cronaca: Stati Uniti, vento fa volare l’ombrellone e una turista viene trafitta dal... #Cronaca #Uniti #vento… - BlitzQuotidiano : Stati Uniti, vento fa volare l’ombrellone e una turista viene trafitta dall’asta -

(Di martedì 17 luglio 2018) Una raffica improvvisa in una giornata comunque burrascosa ha rischiato di provocare una tragedia in, dove una bagnante è statadall'asta di untrascinato via...