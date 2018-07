Il successo della maggioranza dipende dalla debolezza dell’opposizione

Mondiali Russia 2018 – La Francia regala un altro successo all’Europa : ecco l’albo d’oro della Coppa del Mondo : Dopo la vittoria della Francia sulla Croazia per 4-2, aumenta a 12 il numero dei Mondiali vinti da una nazionale europea: ecco l’albo d’oro dei Mondiali aggiornato Con la vittoria contro la Croazia per 4-2 nella finalissima dell’edizione 2018 dei Mondiali, la Francia conquista la sua seconda Coppa del Mondo raggiungendo Argentina e Uruguay a quota 2. In vetta c’è il Brasile con 5 successi, seguito a 4 da Italia e ...

Chiara Ferragni arrabbiatissima si scaglia contro il Corriere della Sera per un articolo. Quest ultimo subito dopo “ritratta” tutto! Ecco cosa è successo! : “Chiara Ferragni, i capelli rosa e le amiche rotonde e felici”. Questo articolo del Corriere della Sera ha fatto arrabbiare la famosa fashion blogger. Il pezzo del noto quotidiano fa riferimento al fisico delle amiche della futura sposa, che adesso sono in vacanza con lei ad Ibiza, per l’addio al nubilato. Chiara dopo aver letto l’articolo ha pubblicato un duro sfogo sul suo profilo Instagram. “Trovo veramente assurdo che giornalisti possano ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : azzurri a caccia della qualificazione alle Finali di Samsun - Nespoli proverà a bissare il successo di Salt Lake City : La Coppa del Mondo di Tiro con l’arco si trasferisce a Berlino dal 16 al 22 luglio per la quarta tappa stagionale, l’ultima prima delle Finali di Samsun (Turchia). La tappa tedesca sarà perciò l’ultima chance di strappare la qualificazione per la Turchia per gli arcieri che non si sono già garantiti il pass tramite le tre tappe precedenti. Mauro Nespoli si è garantito un posto nelle Finali grazie alla straordinaria vittoria ...

Giro Rosa 2018 : Annemiek Van Vleuten incontentabile - terzo successo a Cividale del Friuli. E’ lei la vincitrice della corsa : Sempre più regina della 29a edizione del Giro Rosa l’olandese Annemiek Van Vleuten, che dopo la cronoscalata sulla Diga di Campo Moro e il successo sul Monte Zoncolan, conquista il terzo sigillo sui dieci giorni nella frazione di Cividale del Friuli. La 35enne della Mitchelton-Scott viene incoronata vincitrice della corsa a tappe sulle strade dello Stivale, staccando le rivali di oltre tre minuti nella classifica generale. Tredici ragazze ...

Lo scarso successo di LawBreakers è stato in parte il motivo della cancellazione di The Amazing Eternals - il nuovo progetto degli sviluppatori di Warframe : The Amazing Eternals avrebbe dovuto essere il prossimo grande gioco dello sviluppatore di Warframe. Il titolo è stato inizialmente annunciato ad agosto dello scorso anno come uno sparatutto che sfrutta la presenza di una serie di carte collezionabili con cui modificare diversi elementi dell'eroe utilizzato.Il concetto e l'estetica erano interessanti e lo sviluppatore Digital Extremes aprì i test per più giocatori poche settimane dopo l'annuncio. ...

G.Grillo in visita a ospedale della vergogna. Nervi tesi e sospetto : Già successo? : Oggi a Napoli il ministro della salute Giulia Grillo dopo l'incredibile vicenda all'ospedale del Mare dove un intero reparto ha sospeso le attività e trasferito i malati per partecipare alla festa del ...

Facce da bronzi - successo per l'inaugurazione della mostra "Le figure dello Stretto" : Opere artigianali a misura d'uomo magistralmente realizzate in questi anni dal teatro "Le Rane" nell'ambito di numerosi spettacoli di livello nazionale, hanno catalizzato l'attenzione di grandi e ...

successo della 13ma Notte Rosa tra Romagna e Nord delle Marche. Il week end sfiora i 2 - 5 milioni di partecipanti : Spazio anche ad appuntamenti e spettacoli per bambini, con il ricco cartellone della "Notte Rosa dei bambini" di Bellaria Igea Marina, e le iniziative proposte il 7 luglio a Porto Corsini e, l'8 ...

Andrea Bocelli - che spavento! È successo tutto nel cuore della notte. Attimi di panico per il tenore e la sua famiglia : Paura. Enorme spavento per Andrea Bocelli e la sua famiglia, tutti svegliati nel cuore della notte. È successo a Forte dei Marmi, in Toscana, nella villa sul lungomare del tenore dove stanno trascorrendo le vacanze. A notte fonda alcuni rapinatori hanno tentato di entrare in casa Bocelli, forzando il cancello. Sono riusciti a entrare in giardino ma sono poi stati bloccati dal personale di sorveglianza interna che li ha messi in fuga. ...

ESL Italia Championship 2018 : svelati i vincitori e il successo delle finali della Summer Season 2018 : Grande successo di pubblico per le finali Summer Season 2018 di ESL Italia Championship. Il prestigioso campionato Italiano di eSport, con un montepremi complessivo di 30.000 euro, si è tenuto lo scorso fine settimana presso il Vodafone Theatre e ha registrato più di 140.000 visualizzazioni delle dirette in streaming sulle piattaforme twitch e YouTube.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:L'evento, realizzato da ProGaming Italia, ...

Matteo Salvini - il segreto del successo del leader della Lega : la comunicazione diretta e semplice : Matteo Salvini aveva ereditato un partito, la Lega, che era al 4 per cento ed è riuscito a portarlo al 17 per cento, superando Forza Italia di Silvio Berlusconi e poi al governo. Ora i sondaggi lo ...