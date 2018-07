Il sistema scolastico di Kobane | dove si impara ' la scienza delle donne' e la lingua dei

Windows resta il sistema operativo preferito in ambito scolastico : Nonostante le recentissime minacce provenienti da Apple e Google con la prima che ha lanciato il nuovo iPad da soli 329 dollari e con la seconda che ha dato il via libera alla commercializzazione del Chromebook Tab 10 di Acer, Microsoft può continuare a vantarsi di essere la prima azienda informatica nel settore educativo/scolastico. Un nuovo rapporto di Futuresource afferma che Windows continua a essere la scelta preferita in tutto il mondo per ...