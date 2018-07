Il Settore Automotive dell' Italia in territorio positivo | +0 | 76% | | brillante l' andamento

Il Settore Automotive dell'Italia marcia in positivo - +1 - 41% - : Teleborsa, - Il Comparto italiano auto e ricambi si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Il Settore Automotive dell'Italia marcia in positivo - +1 - 41% - : Il Comparto italiano auto e ricambi si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 221.

Il Settore Automotive dell'Italia in territorio positivo - +1 - 10% - : Scambi al rialzo per il comparto italiano auto e ricambi che fa meglio rispetto all'intonazione in frazionale rialzo evidenziata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & ...

Il Settore Automotive dell'Italia in rialzo - +1 - 47% - : Teleborsa, - Brilla il comparto italiano auto e ricambi nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 222.543,...

Si muove in territorio negativo il Settore Automotive dell'Italia - -1 - 20% - - Fiat Chrysler si muove verso il basso - -2 - 01% - : Scambi negativi per il comparto italiano auto e ricambi , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 222.757,02, in ...

Limature per il Settore Automotive dell'Italia - -0 - 24% - - andamento negativo per Immsi - -2 - 25% - : Teleborsa, - Il Comparto italiano auto e ricambi sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX Automobiles & Parts è senza direzione. Il FTSE Italia Automobiles &...

Il Settore Automotive dell'Italia si muove verso il basso - -0 - 83% - : Teleborsa, - Scambi al ribasso per il comparto italiano auto e ricambi, a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & ...

Il Settore Automotive dell'Italia si muove verso il basso - -0 - 83% - : Scambi al ribasso per il comparto italiano auto e ricambi , a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Il Settore Automotive dell'Italia si è mosso verso il basso - -2 - 83% - - giornata in discesa per Pininfarina - -3 - 79% - : Andamento depresso per il comparto italiano auto e ricambi . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Si è mosso in territorio positivo il Settore Automotive dell'Italia - +1 - 73% - - si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler - +2 - 81% - : Teleborsa, - Balzo per il comparto italiano auto e ricambi che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'EURO STOXX Automobiles & Parts e riporta una performance dell'1,73%, dopo i cali dei ...

Si è mosso in territorio positivo il Settore Automotive dell'Italia - +1 - 73% - - si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler - +2 - 81% - : Balzo per il comparto italiano auto e ricambi che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell' EURO STOXX Automobiles & Parts e riporta una performance dell'1,73%, dopo i cali dei giorni scorsi ...

Seduta tonica per il Settore Automotive dell'Italia - +1 - 31% - - guizzo positivo per Fiat Chrysler - +2 - 30% - : Teleborsa, - Andamento rialzista per il comparto italiano auto e ricambi, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Pesante il Settore Automotive dell'Italia - -1 - 30% - : Teleborsa, - Performance negativa per il comparto italiano auto e ricambi, che segue la scia ribassista disegnata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a ...

Il Settore Automotive dell'Italia prosegue la serie di quattro ribassi consecutivi : Teleborsa, - Calo per il comparto italiano auto e ricambi che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'indice europeo del Settore auto e ricambi. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ...