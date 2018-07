Il Segreto Anticipazioni 18 luglio 2018 | Vincente ricatta Nazaria

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 22 al 28 luglio 2018 : Julieta sposa Prudencio? : Intense, come sempre, ecco le anticipazioni della soap iberica Il Segreto per le puntate trasmesse dal 22 al 28 luglio 2018. Come già sappiamo la soap verrà trasmessa ogni giorno, domenica compresa, dalle ore 18.45 circa su canale 5. Mentre Venancia ha mostrato tutto il suo odio verso Candela e prima di sparire le ha lasciato un biglietto in proposito, Severo ritiene che la moglie sia stata troppo pressante verso l’anziana suocera. I ...

Anticipazioni tv - cambio orario soap ed anteprime Il Segreto puntate spagnole : Canale 5, dopo la fine del Campionato mondiale di calcio, propone nuovi orari per le soap iberiche. Il Segreto dal 16 luglio 2018, come già sappiamo è stato spostato alle ore 18.45 e verrà trasmesso durante tutti i giorni della settimana, anche di domenica. Probabilmente l’orario solito tornerà a settembre 2018. Una Vita continua la messa in onda del “doppio” episodio. I nuovi orari di Una vita continueranno fino al 3 agosto ...

Anticipazioni Il Segreto : riemerge un cadavere dal fiume - è Saul : Anticipazioni spagnole Il Segreto da incubo. Negli episodi precedenti, abbiamo visto Prudencio mettere in atto il più crudele dei crimini, l'uccisione di suo fratello Saul, sangue del suo sangue. Il gesto dell'Ortega è stato l'ultimo atto per tentare disperatamente di allontanare il rivale in amore da Julieta, la donna per la quale prova una vera e propria ossessione. Prudencio inoltre, con una freddezza disarmante, ha mentito alla Uriarte, ...

Anticipazioni Il Segreto : Emilia in dolce attesa - Saul considerato morto : L'appassionante telenovela di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO], prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra, è sempre movimentata tra nuovi arrivi, abbandoni e numerosi colpi di scena. Dalla Spagna arriva una clamorosa notizia che rendera' sicuramente felici tutti coloro che seguono le vicende ambientate a Puente Viejo. In particolare nelle puntate che sono andate in onda su Antena 3 a giugno 2018 Emilia Ulloa ha ...

Il Segreto Anticipazioni : MAURICIO trova il cadavere di… : Grandi scoperte in arrivo nelle future puntate italiane de Il Segreto a causa del ritorno di Fe Perez (Marta Tomasa Worner) a Puente Viejo: la simpatica rossa infatti, dopo aver aiutato Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas) a liberare il figlio Miguel dalle grinfie di Vicente (Jorge Coralles) e don Alfredo, deciderà di riprendere in mano la sua vita dal punto nel quale l’aveva lasciata e aprirà una bottega di vini nella struttura dove ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 28 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 22 a sabato 28 luglio 2018: Venancia è sparita improvvisamente lasciando solo un biglietto, pieno di odio verso Candela; Severo pensa sia colpa di quest’ultima che ha fatto troppa pressione sull’anziana. Hipolito è contento di aver finito la sua opera e la decanta a Onesimo, ringraziandolo di essere la sua musa. Raimundo è abbattuto e Don Anselmo riesce a farsi spiegare il ...

Il Segreto Anticipazioni : ci siamo - FRANCISCA e RAIMUNDO si sposano : Sono i personaggi più longevi nella storia de Il SEGRETO: stiamo parlando di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) e RAIMUNDO Ulloa (Ramon Ibarra), presenti fin dal primo episodio della soap iberica diventata poi un successo di Canale 5; la storica coppia è ora protagonista di un lieto evento poiché, finalmente, nelle puntate italiane della prossima settimana (23-27 luglio) i due riusciranno a convolare a nozze nonostante l’età e gli ...

IL Segreto - anticipazioni 17 luglio 2018 : CANDELA sospetta di VENANCIA : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 17 luglio 2018: Saul è finalmente libero e Francisca organizza un banchetto tutto per lui. Il giovane però chiede a Prudencio di coprirlo per recarsi da Julieta. Giunto lì, purtroppo la ragazza decide di rifiutarlo… CANDELA sospetta che ci sia VENANCIA dietro la sparizione del piccolo Carmelito… Dolores ha preparato per tutti i dolci tradizionali del giorno dei defunti, occupandosene anche ...

Il Segreto Anticipazioni 17 luglio 2018 : Saul libero va da Julieta - ma lei lo rifiuta : Uscito dal carcere Saul raggiunge l’amata Uriarte, ma la ragazza sembra non essere contenta di vederlo e lo rifiuta.

Il Segreto Anticipazioni : da lunedì 16 a sabato 21 luglio 2018 : L'aggiornamento dei palinsesti estivi fa slittare Il Segreto alle 18.45. Scopriamo le Anticipazioni della soap per la terza settimana di luglio.

Il Segreto - nuovo orario serale alle 18 : 45 - anticipazioni di questa settimana : La soap iberica, Il Segreto, ideata e scritta da Aurora Guerra e ambientata a Puente Viejo, ci riserva sempre colpi di scena, intrighi, e misteri. Da questa settimana però, l'appuntamento su Canale 5 cambia orario, infatti le puntate da oggi lunedì 16 Luglio 2018 andranno in onda alle 18:45. Saul esce dal carcere, Candela continua a cercare Carmelito Inizia il processo di Saul che si trova in carcere, e gli avvocati, secondo donna Francisca e ...

Anticipazioni Il Segreto : da oggi cambia l'orario su Canale 5 - Saul viene scarcerato : Nuovi cambiamenti in arrivo per tutti gli appassionati della soap opera Il Segreto, in onda su Canale 5. Le Anticipazioni di queste ore, che arrivano dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, rivelano che, da oggi 16 luglio, la soap cambierà nuovamente orario di messa in onda. La serie, infatti, passerà nella fascia oraria del preserale. ma riserverà lo stesso dei grandi colpi di scena ai propri fan, tra cui la scarcerazione di Saul che proverà a ...

Anticipazioni Il Segreto : Ignacio rapisce Julieta - Prudencio precipita dal dirupo : Le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse ad agosto su Canale 5, si soffermano sulla vendetta di Ignacio Valquero. L'uomo, infatti, dopo aver aggredito brutalmente Consuelo, decidera' di sequestrare la figlia per vendicarsi della sua rovina finanziaria. Infine Prudencio e Saul uniranno le forze per trovare il nascondiglio di Julieta. Il Segreto: Julieta decide di partire con Ignacio Ignacio giungera' a Puente Viejo per ...

Il Segreto Anticipazioni : JULIETA sequestrata dal padre IGNACIO : Nelle prossime settimane, a Il Segreto, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) deciderà di lasciare Puente Viejo per trasferirsi a La Venta in compagnia del padre IGNACIO Valquero (Juan Carlos Vellido); la ragazza infatti, stanca delle continue dispute tra Saul (Ruben Bernal) e Prudencio Ortega (Josè Milan) per ottenere un posto nel suo cuore, penserà che sia arrivato il momento di farsi da parte e cadrà così in una trappola orchestrata dal suo papà e ...