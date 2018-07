Il rallentamento della crescita complica il lavoro di Giovanni Tria | Nel 2019

huffingtonpost

(Di martedì 17 luglio 2018) Moderatamente fiducioso sul 2018, più preoccupato per il. Il ministro dell'Economiain audizione in commissione Finanze al Senato ha parlato dell'andamentoeconomica italiana, oggetto delle previsioni dei principali istituti nazionali e internazionali negli ultimi giorni.L'economia italiana, ha detto registra "tassi dipositivi" ma "a ritmo lievemente inferiore a quello medio del 2017" e "per l'anno in corso appare ancora possibile conseguire unanon lontana da quella programmata, anche se il quadro fa prevedere une una lieve revisione al ribasso per l'andamento delle esportazioni eproduzione". Anche per ilgli istituti internazionali indicano "undei principali paesi europei e questo avrà un impatto anche sull'economia italiana".ha confermato l'obiettivo di allentare la ...