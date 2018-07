Il primo “aeroporto spaziale” d’Europa

gqitalia

: RT @stuckonyouth: che voglia assurda di fare le valigie, raggiungere l'aeroporto e prendere il primo volo di sola andata per chissà dove - SciaoPrincipesa : RT @stuckonyouth: che voglia assurda di fare le valigie, raggiungere l'aeroporto e prendere il primo volo di sola andata per chissà dove - Bologna_CB : RT @BLQairport: Le interviste ai protagonisti che hanno lavorato insieme a noi di Aeroporto per portare sotto le Torri questo primo volo di… - Bologna_CB : RT @BLQairport: Il primo volo dalla Cina è arrivato oggi nel nostro Aeroporto! #Bologna diventa così porta d’Europa per i visitatori dalla… -

(Di martedì 17 luglio 2018) La costruzione delspazioporto d’Europa prenderà il via in Scozia. Il governo del Regno Unito ha annunciato il piano per l’edificazione delspazioporto europeo nella penisola di A’Mhoine, lembo della regione settentrionale del Sutherland, zona della Scozia relativamente disabitata che affaccia sul Mare del Nord e anche considerato il miglior punto nell’isola britannica da dove raggiungere l’orbita con lancio verticale di razzi. Per la realizzazione del sito di lancio, la UK Space Agency contribuirà con 2,5 milioni di sterline alla Highlands and Islands Enterprise che coopererà con un consorzio di altri soggetti fra i quali la Lockheed Martin, secondo quanto riferisce Bbc. Attualmente la Lockheed utilizza una base di lancio in Nuova Zelanda e intende trasferire in Scozia il sistema Electron. I primi lanci dal A’Mhoine sono previsti attorno ...