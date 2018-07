Il prete che curava i gay sospeso per abusi | ma lui | Innocente

Nave Diciotti - Candiani (Lega) vs Meli : “È normale che Salvini pretenda arresto due migranti”. “Non lo è affatto” : Scontro vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e Stefano Candiani, sottosegretario leghista al ministero dell’Interno, sulla vicenda della Nave Diciotti. Meli adombra l’ipotesi che i due migranti a bordo della Nave siano stati fermati dai magistrati di Trapani anche su spinta di Salvini, che aveva invocato “le manette”: “Quella del ministro ...

Pierpaolo pretelli contro Paola Di Benedetto / "Due di picche? È una bugiarda! Che film ha visto?" : Pierpaolo Pretelli attacca Paola Di Benedetto dopo le sue dichiarazioni a Spy. "Mi ha dato il due di picche? È una bugiarda, che film ha visto?"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Migranti - prete choc : "Pronto a trasformare chiese in moschee - se dovesse servire per salvare vite" : Riportando le parole di Monsignor Nogaro, Padre Zanotti ha riacceso la discussione su fede, politica e immigrazione.

Perché l'Italia deve pretendere una discussione seria sui limiti del Fiscal Compact : l'Italia, piuttosto che chiedere maggiore flessibilità sui suoi conti pubblici, dovrebbe pretendere una discussione seria sui limiti del Fiscal Compact. E semmai, nelle more di quel dibattito, ottenere margini maggiori per la gestione del suo bilancio. Un'operazione contestuale per uscire dalla pura logica dell'elargizione del Principe (la Commissione europea) e far valere le buone ragioni che legittimano una deroga da un principio, che ...

Chi è Don Gianfranco Formenton - il prete che sfida Salvini : Il parroco di Spoleto da anni lotta contro le politiche migratorie leghiste e secondo il Guardian ora è la Chiesa la vera opposizione di Governo

I Retroscena di Blogo : Anche Fabrizio Giannini fra i pretendenti di Tale e quale show 2018 : Di nomi qui su TvBlog ne abbiamo già fatti parecchi, a partire da una infornata di concorrenti di Ora o mai più, lo spettacolo musicale condotto da Amadeus le scorse settimane su Rai1. A questi abbiamo aggiunto i provinati Raimondo Todaro, Francesco Monte e Antonella Elia. Oggi aggiungiamo un nuovo protagonista dei tanti provini fatti in questi giorni per mettere insieme il cast del fortunato show del primo canale della televisione pubblica nato ...

Altro che poverina - adesso Jennifer Aniston ha due pretendenti : C’è stato un tempo in cui Jennifer Aniston era la «fidanzatina d’America», la vicina di casa perbene dai capelli sempre perfetti di nome Rachel, e nella vita faceva coppia con Brad Pitt. Le loro tonalità di biondo si mescolavano a ogni red carpet. Poi è arrivato l’uragano Jolie. Lui ha messo su famiglia, case e film con la mai banale Angelina, e lei, per l’opinione comune, è diventata la «moglie scaricata», la donna ...

Il prete che si è sposato si difende : "Ora spiegherò ai fedeli il mio amore gay" : Don Giuliano Costalunga avrebbe già lasciato i voti lo scorso febbraio. Il prete, che contratto matrimonio con un uomo su un'isola spagnola, si è difeso così dalle "accuse" del vescovo."È ancora prete - aveva affermato monsignor Giuseppe Zenti - . E poi: "E' una vicenda molto triste la sua, per lui e per la nostra Chiesa. Un mio predecessore aveva impedito la sua ordinazione, forse perché aveva capito che non era la scelta giusta, ma lui è ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Valentino Rossi sogna la pole ad Assen. Tanti i pretendenti nelle qualifiche : Il “Dottore” ed Assen: un rapporto molto speciale. Non è una novità. Dieci vittorie su questo tracciato per Valentino Rossi non sono un caso, lui che ha corso anche sul “vecchio” layout, quello da pelo dello stomaco, dove in caso di errore ci si ritrovava nell’erba. La “Cattedrale del Motociclismo” è cambiata, più adatta ai tempi moderni ma quel che rimane è il fascino del round e la velocità di ...

Grande Fratello 2018 Matteo Gentili e Alessia prete - una passione che brucia : “Con Alessia l’intimità va molto bene e c’è molta intesa sotto le lenzuola”. Parola di Matteo Gentili che, in un’intervista concessa a Vero, parla della sua relazione con Alessia Prete, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello 2018. “Ho cominciato a mettere i calzettoni bianchi per spegnere l’attrazione di Matteo!” replica lei “La passione si vedeva anche solo dai nostri ...

Matteo Salvini - Don Aldo è il prete che gli augura il peggio : 'Mostro - come Hitler. Ecco cosa gli auguro'. Vergogna : Si chiama Don Aldo Antonelli il nuovo prete-Vergogna italiano. Qualche anno fa era Don Giorgio De Capitani a scandalizzare con le sue invettive contro Silvio Berlusconi , oggi è il parroco abruzzese e ...

Alessia prete e Matteo Gentili - l'amore nato nella Casa del Grande Fratello dura anche fuori! ESCLUSIVO : Matteo: 'Abbiamo avuto tutto dalla vita, sappiamo come gira il mondo. Diamo la giusta importanza alle cose. nella Casa si perde la capacità di relativizzare e per chi fuma, l'astinenza fa uscire di ...

In 5 minuti con Andrea prete - spettacolo gratis ai turisti che soggiorneranno negli alberghi del Salernitano : Dall'8 luglio al 5 agosto 2018, ai turisti che soggiorneranno nelle strutture alberghiere salernitane sarà regalato l'ingresso ad uno degli spettacoli programmati nelle principali località turistiche ...