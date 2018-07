Il pennino di Galaxy Note 9 servirà anche per giocare

wired

: ELETTRONICA - I PRODOTTI DEL MOMENTO: #3: Cover Samsung tab a 10.1, 3 in 1 SAVFY Ultra Sottile e Leggera 360 Degree… - consigliacq : ELETTRONICA - I PRODOTTI DEL MOMENTO: #3: Cover Samsung tab a 10.1, 3 in 1 SAVFY Ultra Sottile e Leggera 360 Degree… - blogger4all : Samsung Galaxy Tab S4, novità sul pennino? - -

(Di martedì 17 luglio 2018) (Foto: Samsung) Si avvicina la data di uscita di9, il successore dell’apprezzato8 dell’anno scorso. Lasciata alle spalle la devastante eredità dei7 incendiari del 2016, il gadget di quest’anno non dovrebbe proporsi come radicalmente diverso rispetto all’apprezzato predecessore, eppure c’è almeno una novità sostanziale che il gadget potrà vantare al confronto: unrinnovato, una nuova S Pen che per la prima volta sembracon il dispositivo. L’informazione va considerata attendibile dal momento che è arriva direttamente dal capo della divisione mobile del gruppo, DJ Koh, ma resta comunque parziale. Koh non ha precisato in quale modo la S Pen interagirà con9 nei videogiochi,se diverse voci di corridoio avevano effettivamente anticipato le sue dichiarazioni parlando, nelle scorse ...