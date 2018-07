Il Parma rischia la Serie A | la procura federale chiede 2 punti di penalizzazione

Sms sospetti - il Parma rischia la A | Procura Figc : -2 punti | Il Palermo spera : La Procura della Figc, per il caso dei messaggi whatsapp sospetti inviati da Emanuele Calaiò prima di Spezia-Parma ad alcuni giocatori avversari, ha chiesto 2 punti di penalizzazione per il club ducale e o in subordine -6 punti da scontare nel prossimo campionato: nel primo caso sarebbe addio alla Serie A. Mano pesantissima nei confronti dell'attaccante, per il quale sono stati chiesti 4 anni di squalifica per tentato illecito.

Il Parma rischia la A : chiesti dalla procura Figc 2 punti di penalità : Prima il Parma poi sarà il turno del Chievo . Due punti di penalizzazione al Parma, da scontare per il campionato passato e con l'effetto dunque di annullare la promozione in serie A: è la richiesta ...

Il Chievo ed il Parma rischiano la retrocessione d'ufficio dopo le accuse della Procura : A circa un mese dall'inizio del campionato, due club di Serie A rischiano di non potervi partecipare, infatti il Chievo Verona e il Parma dovranno aspettare il giudizio del Tribunale Federale, con il processo che iniziera' gia' martedì, in quanto accusate, l'una, il Chievo Verona, di plusvalenze fittizie, mentre la societa' emiliana per presunto illecito sportivo. Tutto accade in un momento storico per il calcio italiano dove l'arrivo di ...

Il Chievo ed il Parma rischiano la retrocessione d'ufficio dopo le accuse della Procura : A circa un mese dall'inizio del campionato, due club di Serie A rischiano di non potervi partecipare, infatti il Chievo Verona e il Parma dovranno aspettare il giudizio del Tribunale Federale, con il processo che inizierà già martedì, in quanto accusate, l'una, il Chievo Verona, di plusvalenze fittizie, mentre la società emiliana per presunto illecito sportivo. Tutto accade in un momento storico per il calcio italiano dove l'arrivo di Cristiano ...

Serie A - Chievo e Parma rischiano la retrocessione : le richieste della procura della Figc : Un terremoto in grado di stravolgere la prossima Serie A: il Chievo e il neo-promosso Parma rischiano subito la retrocessione. La squadra di Verona è accusata di plusvalenze fittizie, mentre gli ...

Bufera Serie A - Parma e Chievo rischiano grosso : ipotesi ripescaggi concrete - due club “sperano” : Chievo Verona e Parma alle prese con due casi giudiziari molto delicati, la Procura federale indaga, intanto diversi club sperano nel ripescaggio Per l’ennesima volta, ci troviamo a vivere un’estate caldissima relativamente al mondo del calcio. Un nuovo scossone sta animando le giornate degli appassionati di calcio, anche se a dire il vero, avremmo fatto volentieri a meno di nuovi scandali che fanno solo male al nostro “mondo ...

Tentato illecito - Parma rischia serie A : ANSA, - ROMA, 20 GIU - Tentato illecito: è questa - apprende l'Ansa - l'accusa che il Procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro fa al Parma e ai suoi giocatori Calaiò e Ceravolo per il caso degli sms ...

Calcio - tentato illecito : Parma rischia A : 11.55 tentato illecito: è questa l'accusa che il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro, fa al Parma e ai suoi giocatori Calaiò e Ceravolo, per il caso degli sms inviati ai loro colleghi dello Spezia prima dell'ultima gara di serie B. Il club emiliano è stato deferito per responsabilità oggettiva insieme ai due giocatori, accusati di tentato illecito sportivo. Il Parma rischia una penalizzazione che dovrà essere scontata in questa stagione ...

Parma rischia la promozione in Serie A. Il procuratore della Figc : "Tentato illecito" : Tentato illecito: è questa - riporta l'agenzia di stampa Ansa - l'accusa che la il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro fa al Parma e ai suoi giocatori, Calaiò e Ceravolo, per il caso degli sms inviati ai loro colleghi dello Spezia prima dell'ultima gara di campionato.La Procura ha chiuso le indagini, comunicando la violazione dell'articolo 7 agli interessati, aprendo così l'iter per il deferimento. In caso di sanzione, ...