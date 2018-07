Il pane prima dell' agricoltura

Christian De Sica e Massimo Boldi di nuovo insieme nel cinepanettone Amici come prima. Dal set dicono non abbiamo mai litigato. : A volte ritornano. Christian De Sica e Massimo Boldi , di nuovo insieme. Dopo anni di separazione artistica, la coppia più redditizia del cinema italiano, torna sul set per un nuovo film che uscirà, ...

The 100 al San Diego Comic-Con 2018 - l’episodio 5×11 in anteprima ma niente panel col cast? : The 100 al San Diego Comic-Con 2018 ci sarà? La risposta è, in certo senso, affermativa. Nel corso della serata di apertura, il 18 luglio verrà proiettato l'undicesimo episodio della quinta stagione dal titolo "The Dark Year". Tuttavia, c'è una brutta notizia per i fan. Il cast, infatti, non terrà nessun panel con il pubblico, come è sempre accaduto negli anni precedenti (lo scorso anno, noi di OM eravamo presenti). Non si conoscono i motivi ...

Amici come prima - Massimo Boldi-De Sica insieme/ Tornano i cinepanettoni : entusiasmo alle stelle sul web : Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme al cinema per Natale: "Amici come prima" è il titolo del cinepanettone che segna il ritorno dopo la "falsa" separazione.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 21:10:00 GMT)