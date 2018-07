Il Palermo chiede il dissequestro dei fondi

Caso Parma e Frosinone - il Palermo chiede giustizia : “Serie A ancora possibile” : Il Palermo chiede a gran voce la promozione nel campionato di Serie A, due le situazioni delicatissime, quelle che riguardano la gara di ritorno dei playoff di Serie B contro il Frosinone ed il Caso Parma. Per quanto riguarda la gara contro il Frosinone la prima decisione è stata quella di rigettare la richiesta di 0-3 a tavolino ma il club rosanero ha presentato ricorso, poi c’è la situazione delicata del Parma che rischia la ...

Università : collaboratori precari Palermo in piazza per chiedere stabilizzazione : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - Scenderanno in piazza domani, mercoledì 6 giugno, per chiedere la stabilizzazione, i collaboratori precari dell'Università di Palermo. Un sit-in si terrà alle 15, a piazza Marina, davanti a palazzo Steri, in concomitanza con la riunione del consiglio d'amministrazione d

Choc a Palermo : medico chiede alla mamma di levarsi lo slip per curare il figlio Video : Il figlioletto ha dei disturbi per l’apprendimento? Per risolvere il problema serve un massaggio hot alla madre. Sembra una cosa assurda eppure è ciò che è avvenuto all’ospedale di Palermo, storia che è stata constatata dalla trasmissione le Iene, che ha realizzato un servizio sulla vicenda durante la puntata trasmessa domenica sera. La cura ai disturbi del linguaggio, per il logopedista che ha preso in esame il bambino, consisteva in massaggi ...