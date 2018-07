huffingtonpost

: #ArteInCoro Orfeo, capace con il suono della sua cetra di incantare perfino le belve e gli dei. La scultura realizz… - visitmuve_it : #ArteInCoro Orfeo, capace con il suono della sua cetra di incantare perfino le belve e gli dei. La scultura realizz… - espressonline : Non ti rendiconto più: così tramonta il mito della trasparenza a Cinque stelle @susannaturco #domenicaEspresso… - LIDAMUGNAI : RT @HuffPostItalia: Il mito della 7 da Garrincha a Best, da Meroni a Ronaldo -

(Di martedì 17 luglio 2018) È arrivato Cristianoe Torino, per la prima volta nella sua storia, davanti a un calciatore famoso, sembrava una succursale di Rio de Janeiro. Mille e più persone in attesa per le visite mediche e poi fuori dallo stadio in visibilio per la fineconferenza-stampa. Il campione portoghese si è concesso ai tifosi, si è consumato in saluti, selfie e pollice alzato, ha promesso meraviglie e di non preoccuparsi per i suoi 33 anni perché nel cuore si sente ancora un giovane ricco di futuro e di speranza.Ha destato una buona impressione, discreto, malgrado la lunga corte di accompagnatori, misurato nei toni, sorridente quanto bastava, pronto a finire presto le vacanze in Grecia per dare vita, sul campo, quindi con i fatti, alla sua nuova avvenuta. Vestirà, ovviamente, la maglia numero 7, che gli è stata concessa, senza turbamento ...