Il mercato europeo dell' auto chiude bene il primo semestre

Vola il mercato europeo dell’auto : boom immatricolazioni : Il mercato dell’auto in Europa fa segnare un giugno positivo. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell’Unione Europea e dell’Efta (Islanda,

Auto : Acea - mercato europeo cresce di oltre il 5% a giugno : giugno positivo per il mercato dell'Auto in Europa. Stando ai dati diffusi qualche minuto fa dall'Acea, nell'Unione Europea più le nazioni aderenti all'Efta sono state immatricolate 1.618.985 ...

Auto : Csp - mercato europeo regge bene a demonizzazione diesel : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Giugno positivo per il mercato dell’Auto dell’Unione Europea e dell’Efta. Nel complesso delle due aree sono state immatricolate 1.618.985 Autovetture con un incremento del 5,1%. Lo sottolinea il Centro Studi Promotor, commentando i dati diffusi oggi dall’Acea. “Questo risultato importante è stato ottenuto nonostante che in molti mercati nazionali si sia prodotta una situazione di ...

mercato europeo - Giugno in accelerazione : vendite a +5 - 1% : Il Mercato europeo dell'auto continua a mostrare da mesi un andamento altalenante con un trend delle immatricolazioni fatto di cali, frenate e accelerazioni. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei produttori automobilistici) le immatricolazioni nell'area Ue + Efta, pari a 1.618.985 unità, sono cresciute del 5,1%, ben al di sopra dello 0,6% di maggio, ma quasi la metà rispetto al +9,6% di aprile. Fra i principali mercati, a ...

Alfa Romeo e Jeep svettano nel mercato europeo in frenata a marzo : Il terzo mese del 2018 si presenta con un netto calo delle immatricolazioni di automobili in Europa. A marzo, infatti, il mercato auto si è contratto del -5,2%. Una flessione netta che ha portato a pochi segni positivi in circolazione. Tra i migliori incrementi rispetto a marzo 2017 si registra quello di Lexus del 5% e quello di Honda del 9%, ma questi due brand giapponesi si muovono su numeri esigui e qualche decina di automobili consegnate in ...

mercato europeo - A maggio la crescita rallenta : +0 - 6% : Il Mercato automobilistico europeo continua a mostrare un andamento altalenante. Dopo la frenata di marzo con un calo del 5,2% e il ritorno alla crescita di aprile con un +9,6%, a maggio, secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei produttori automobilistici), i risultati sono stati sostanzialmente stabili con 1.442.643 immatricolazioni e un aumento dello 0,6% rispetto al corrispondente mese del 2017. Fra i principali mercati, a ...

Il mercato dell'auto europeo torna a correre. FCA +2% ma scende quota : Teleborsa, - Il settore dell'auto europeo torna a correre ad aprile dopo la debacle del mese precedente, quando si era registrato il primo calo dal 2014. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione ...

