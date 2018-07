Il Male minore | chi lo sceglie dimentica una cosa importante

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) Quando abbiamo scritto Ilfeat Caparezza, brano uscito prima delle elezioni e che anticipa l’uscita del nostro nuovo album, non ci saremmo mai immaginati un simile scenario politico. Ci piaceva l’idea di scherzare sul fatalismo degli italiani che continuamente ci porta are per ile quindi a sopportare le peggiori ingiustizie. Unche alla fine cronicizzandosi è finito per diventare il verodi questo paese come testimonia questo governo a trazione Lega, che sta alimentando e legittimando l’odio in tutte le sue declinazioni, con la complicità del Movimento 5 stelle che ha sulla coscienza l’aver affidato l’Italia in mano a un razzista fascista. E purtroppo come diceva Hannah Arendt: “Chiilrapidamente di aver scelto a favore di un”. Per l’occasione vogliamo condividere ...