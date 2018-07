Il governo che non ama i numeri | e la realtà

Boeri replica al governo : “Accusarmi di fare politica è sciocchezza colossale - non mi dimetto” : Il presidente dell'Inps Tito Boeri replica al governo e alle accuse ricevute negli ultimi giorni: "Accusarmi di fare politica è una colossale sciocchezza, ho sempre detto quello che penso senza mai preoccuparmi di chi fosse a Palazzo Chigi". Il numero uno dell'istituto di previdenza assicura che non sta pensando alle dimissioni: "Perché mai dovrei?".Continua a leggere

Contro Boeri - Inps - 'che rema contro' su contratti e pensioni - fronte unito governo-maggioranza : Sul caso Boeri il vicepremier Di Maio spiega che il presidente dell'Inps non può essere mandato via. Decideremo cosa fare a fine anno, alla scadenza del mandato, spiega il ministro del Lavoro. Un ...

Il governo Conte vuole che gli stati europei aprano i porti per accogliere i migranti : Il governo Conte si prepara a presentare una serie di proposte in relazione alla questione migranti e al tema dell'accoglienza e mira a chiedere una modifica delle regole della missione europea Eunavformed Sophia, che prevede l'attracco in Italia delle navi che soccorrono migranti in mare, e una serie di deroghe al regolamento di Dublino.Continua a leggere

Decreto Dignità - il perché dello scontro tra governo e Boeri : Accuse reciproche tra i ministri di Lega e 5 Stelle e il presidente dell'Inps. Alla base di tutto, le stime sugli effetti dei provvedimenti sul lavoro

I 450 migranti che il governo non vuole sono sbarcati a Pozzallo : Dopo giorni di attesa, sono sbarcati nelle prime ore di stamattina: decine di loro saranno trasferiti subito in altri paesi europei The post I 450 migranti che il governo non vuole sono sbarcati a Pozzallo appeared first on Il Post.

Anche la Germania accoglierà 50 migranti ora al largo di Pozzallo. Il governo : “Un successo” : Anche la Germania, dopo Francia e Malta, accoglierà 50 dei quasi 450 migranti che si trovano ora a bordo delle due imbarcazioni (una di Frontex e una della Guardia di finanza) al largo di Pozzallo. Il governo italiano, facendo filtrare la decisione di Berlino, parla di un "successo" dell'esecutivo.Continua a leggere

Apre la pista ciclabile sul Garda - lo spettacolo è mozzafiato. All’inaugurazione c’è anche Toninelli : “Il governo? Durerà 5 anni” : È stata inaugurata a Limone sul Garda, nel Bresciano, la nuova pista ciclopedonale a sbalzo sul Lago di Garda, considerata da molti ‘la più bella d’Europa’ se non del mondo. Si tratta dei due chilometri di un anello di 140 che costeggeranno il lago. “Il progetto mobilità dolce è quello che permette all’Italia di valorizzare il turismo” ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli presente All’inaugurazione ...

Malta e Francia accoglieranno parte dei 450 migranti che il governo non vuole : Lo aveva chiesto Giuseppe Conte, che ora dice che arriveranno le adesioni anche di altri paesi The post Malta e Francia accoglieranno parte dei 450 migranti che il governo non vuole appeared first on Il Post.

BERLUSCONI RILANCIA FORZA ITALIA : "EUROPA? SÌ - MA CHE CAMBI"/ Cav - "governo M5s-Lega? Confuso" : BERLUSCONI contro Governo: "Azione confusa e contraddittoria". Ma c'è di più: il Cavaliere sarà candidato con FORZA ITALIA alle elezioni europee nel 2019(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Bocciando il Ceta il governo arrecherà un danno all'Italia : Il Canada è notoriamente un paese pericoloso, subdolo, invadente, con forti tendenze imperialiste. I suoi abitanti sono 36,6 milioni, contro 60,6 italiani e circa 500 milioni nell'Unione Europea. Ma attenzione a sottovalutare i canadesi: cresciuti in condizioni climatiche ostili hanno sviluppato un carattere di ferro, molto ma molto di più di quello esibito dai croati di Modric con l'Inghilterra. Ognuno di loro vale dieci dei ...

Regeni - Conte : governo cercherà la verità : 19.54 "A Paola Deffendi e Claudio Regeni ho assicurato che questo governo è al loro fianco in questa battaglia e che farà tutto ciò che è necessario per giungere alla verità". Lo afferma il presidente del Consiglio Conte dopo aver incontrato i genitori di Giulio Regeni a Palazzo Chigi a due anni e mezzo dalla morte del giovane. "Prima del nostro insediamento è stato deciso di far rientrare al Cairo il nostro ambasciatore. Sfrutteremo la sua ...