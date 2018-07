Il giorno più duro

ALITALIA/ Perso più di un milione al giorno dall'inizio dell'anno : I dati di ALITALIA non lasciano ben sperare sulla restituzione del prestito ponte: da inizio anno la compagnia ha Perso più di un milione al giorno.

Anderson va in finale nel giorno più lungo di sempre : Soprattutto se si tratta della semifinale del torneo più famoso del mondo. Che Isner-Anderson non fosse la partita, tecnicamente, dei sogni lo si sapeva fin dall'inizio, tant'è che gli organizzatori ...

Salute : più alto il numero di sigarette fumate al giorno - maggiore il rischio di aritmia cardiaca : Il fumo è una dipendenza letale. Una persona che ha fumato per quasi tutta la sua vita ha il 50% di probabilità di morire a causa del fumo e in media perde 10 anni di vita. Poco meno della metà di coloro che fumano da quasi tutta una vita continuerà a farlo fino alla morte. La percentuale dei fumatori si sta abbassando in Europa, ma è una dipendenza ancora molto comune e sta aumentando tra donne, adolescenti e persone socialmente ...

Maurizio Costanzo : "Maria? Il dono più bello che abbia ricevuto. Festeggiamo ogni giorno la fortuna di esserci incontrati" : Dice di considerarsi un "sopravvissuto" per l'età che ha raggiunto ma, nonostante ciò, confessa di continuare a vivere alla giornata. La sua è stata un'esistenza piena di esperienze, di lavoro e di amori, ma di una cosa Maurizio Costanzo, che il 28 agosto compirà 80 anni, è convinto: il dono più bello che la vita gli ha fatto è stato l'incontro Maria De Filippi. "Noi Festeggiamo ogni giorno per la ...

Una pioggia di attacchi informatici ogni giorno. Garante Privacy : "Più prudenza nel dare informazioni alla rete" : È indispensabile fare della protezione dei dati personali "una priorità delle politiche pubbliche". L'ha affermato il presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, nella relazione annuale al Parlamento.Una pioggia di attacchi informatici ogni giorno"In un mondo dove tutto di noi sarà sempre più connesso, saremo sempre più vulnerabili perché ogni oggetto con ...

Il giorno più nero di Gigi Buffon : Più che un annuncio, uno choc di massa. Gianluigi Buffon continuerà la sua carriera nel Paris Saint-Germain e i tifosi juventini si precipitano a commentare post e articoli sullo storico portiere bianconero ingaggiato dal team francese fra ira e tanta, tantissima, delusione. Si sentono “amareggiati”, “traditi”, “presi in giro”, e non nascondono “il dolore” per una scelta che ha avuto ...

Gigi D'Alessio - il giorno più duro. Anna Tatangelo? No - i giudici : la pesante accusa : Il giorno più duro per Gigi D'Alessio , e stavolta la storia con Anna Tatangelo non c'entra. Il cantante neomelodico napoletano, come riporta il Tempo , è stato rinviato a giudizio con l'accusa di ...

Vacanze al mare - le cinque mete più economiche vicine all'Italia : dove vivere da re con 40 euro al giorno : ... come ogni anno, viene stilato dal Post Office Travel Money nella consueta Holiday Costs Barometer , un rapporto in cui vengono paragonate le principali mete per le Vacanze di tutto il mondo in base ...

Lady Diana avrebbe compiuto 57 anni : William e Harry ricordano l’adorata mamma nel giorno del suo compleanno : Primo luglio 2018: Lady Diana avrebbe compiuto 57 anni. Domenica era il giorno del compleanno della principessa, la madre di William e Harry morta tragicamente il 31 agosto 1997 in un incidente stradale avvenuto sotto il tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, insieme al suo compagno, Dodi Al-Fayed, quando la loro Mercedes, guidata dall’autista Henri Paul, si infrange contro il tredicesimo pilastro della galleria. Diana aveva 36 ...

F1 Austria - Wolff : «Il giorno più doloroso degli ultimi sei anni» : ZELTWEG - Non si salva davvero nulla nella gara delle Mercedes, che totalizza un doppio zero dopo i due ritiri di Bottas ed Hamilton. Le Frecce d'Argento perdono anche la vetta delle classifiche sia ...

Più di 200mila voli in 24 ore : il giorno record dell'aeronautica mondiale : Il 30 giugno è stato il giorno più trafficato del 2018 nei cieli di tutto il mondo. Come scrive il Corriere della Sera, il sito di monitoraggio dei voli civili, FlightRadar24, ha calcolato che in un solo giorno sono stati operati 202.517 rotte aeree. In pratica, un decollo ogni mezzo secondo. Gli aerei hanno solcato i cieli di quasi tutto il pianeta. E se come spiega la Iata, International Air Transport Association, gli aerei hanno una media ...

Buongiorno e Buon 1° Luglio 2018 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : Inizia oggi un nuovo mese del 2018! ecco una gallery su meteoweb con le IMMAGINI per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Luglio alle persone a noi care!

Blackout nella notte al Cardarelli : al buio il più grande ospedale del Mezzogiorno : Blackout all'ospedale Cardarelli, dove è stata registrata una notte di disagi ed emergenze da fronteggiare, a causa della mancanza di corrente elettrica in tutta la struttura. L'interruzione dell'...

Di Maio annuncia : «Reddito di cittadinanza mia priorità piu grande - ci sto lavorando notte e giorno» : Agenzia Vista, Il reddito di cittadinanza entro la fine del 2018' 'subito. Ci sto lavorando notte e giorno'. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a margine dell'...