Il giorno perfetto di Aniye By

(Di martedì 17 luglio 2018) La stagione dei matrimoni è entrata nella sua fase più calda, letteralmente, ma la moda guarda già oltre anticipando le tendenze sposa della primavera-estate 2019. È il caso del brandBy che, proprio in questi giorni, è sceso in passerella con la nuova collezione estiva, un tripudio di colori sgargianti, plissé e tessuti leggiadri e, per la prima volta, con una mini capsule dedicata alle future spose.LEGGI ANCHECinque abiti per quattro matrimoni da star Ma dimenticate i classici abiti bianchi con strascichi e chiffon. Il marchio ha disegnato il look per una sposa rock, un po’ controcorrente, che ai tradizionali scivolati o agli ampi volumi, preferisce giochi di sovrapposizioni, trasparenze e forme over. Il bianco candido si alterna a picchi dorati con paillettes, evidentemente non più appannaggio esclusivo dei night party, mentre il lato romantico del pizzo viene smorzato da ...