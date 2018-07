Il gap year di Sandro Piccinini | Per un anno basta telecronache

ilgiornale

(Di martedì 17 luglio 2018) "Dopo una favola lunga 30 anni finisce un ciclo. L'prossimo starò fermo".dice, almeno per ora. Dopo tre decenni ininterrotti diper Mediaset, il popolare telecronista ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera che l'prossimo si prenderà undi pausa. "Solo viaggi e trasferte di piacere", ha dichiarato il diretto interessato, che ha giustificato il suo - momentaneo - addio al Biscione con un mix di motivi "personali e professionali".È stato tra i protagonisti dei Mondiali in Russia, entrando nelle case di tutti gli italiani e raccontando le partite con alcune delle sue proverbiali espressioni. "Sciabolata morbida", "Cerca un'idea", "Rete incredibile" e "Proprio lui"... Frasi di un repertorio entrato nel vocabolario comune che, per un, non uscirpiù dalla sua bocca.dice addio a Mediaset. È stato lo ...