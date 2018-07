Il film da vedere oggi | martedì 17 luglio | Delitto sulla Loira – Il mistero del corpo

Il film da vedere oggi - lunedì 16 luglio : Desconocido – Resa dei conti [PRIMA TV] : Questa sera, lunedì 16 luglio, Rai 3 ci propone una coinvolgente ed adrenalinica pellicola in prima tv: il film da vedere oggi è Desconocido – Resa dei conti, ispirato ad un noto caso bancario spagnolo di investimenti ad alto rischio. Grande successo in Spagna e vincitore di diversi premi facoltosi. film da vedere oggi, 16 luglio 2018: Desconocido – Resa dei conti, in prima tv su Rai 3 Desconocido – Resa dei conti è il film da ...

Il film da vedere oggi - domenica 15 luglio : Una notte con la regina [PRIMA TV] : Questa sera, domenica 15 luglio, Rai 3 allieterà il suo pubblico con una simpatica commedia ispirata ad un episodio della vita di Elisabetta II. Il film da vedere oggi si intitola Una notte con la regina e trae spunto dalla sera in cui la futura regina del Regno Unito e sua sorella Margaret uscirono per la prima volta da Buckingham Palace, per festeggiare la resa della Germania nazista e la conseguente fine della Seconda Guerra Mondiale. Era ...

Il film da vedere oggi - sabato 14 luglio : La strana vita dei miei vicini [PRIMA TV] : Per il ciclo “Nel segno del giallo”, sabato sera Rai 2 trasmetterà in prima tv un nuovo thriller: il film da vedere oggi, 14 luglio, è La strana vita dei miei vicini e racconta di una donna che, dopo essersi trasferita col marito in una casa di periferia, si avvicina pericolosamente ad un ex psicologo, suo vicino di casa. film da vedere oggi, 14 luglio: La strana vita dei miei vicini (A neighbor’s deception), in prima tv su Rai ...

Ecco il genere di film che vorremmo vedere ai festival : Mentre qui si sbadiglia, e per qualcosa di guardabile bisogna cercare tra i film che qualche anima santa ripropone in sala, sull’aggregatore di recensioni “Rottentomatoes” spuntano due titoli con il massimo punteggio. Il 96 per cento dei critici censiti raccomanda “Sorry to Bother You” diretto da Bo

Il film da vedere - venerdì 13 luglio : Due casi per Helen Dorn [PRIMA TV ASSOLUTA] : Rai 2 continua la sua “maratona” estiva di gialli, stavolta con una serie televisiva tedesca in formato TV movie. Il film da vedere venerdì 13 luglio si intitola Due casi per Helen Dorn e segue appunto le indagini della detective Dorn, già nota agli amanti del genere negli altri cinque episodi precedenti. film da vedere, 13 luglio: TV movie tedesco ‘Due casi per Helen Dorn’, in prima visione assoluta su Rai 2 Helen Dorn è ...

Il film da vedere oggi - giovedì 12 luglio : Frozen [PRIMA TV] : Una divertente domenica in montagna si trasforma in un incubo terrificante per tre amici quando rimangono bloccati sulla seggiovia, al gelo, al buio e sospesi nel vuoto. Il thriller Frozen è il film da vedere oggi, nella prima serata del 12 luglio. Panico e tensione sono assicurati! film da vedere oggi, 12 luglio: Frozen, prima tv su Italia 1 Sulla scia di Open water, Alla deriva, e tante altre pellicole che hanno come tema l’istinto di ...

I migliori telefilm Anni 70 e 80 da rivedere quest’estate : Prima del boom delle serie tv, chi non ricorda la grande stagione dei telefilm? Quella tra gli Anni 70 e 80, ricca di titoli che sono riusciti ad entrare nell’immaginario collettivo e a diventare degli evergreen. Tanto che sono spesso oggetto di versioni cinematografiche e reboot. Anche se gli originali si riguardano sempre con piacere. È per questo che, anche in estate, ci sono alcuni telefilm che vengono inseriti nei palinsesti. Ecco ...

Il film da vedere oggi - mercoledì 11 luglio : Crazy - stupid - love : In onda stasera su Italia 1, una divertente e romantica pellicola con protagonista un “re” della commedia americana! Il film da vedere oggi, 11 luglio, è Crazy, stupid, love, dove seguiremo i “passi” di Steve Carell (tradito e mollato dalla moglie Julianne Moore), che si affiderà all’esperto sciupafemmine Ryan Gosling per rinnovare la sua immagine e rimettersi in carreggiata. Il film da vedere, 11 luglio: Crazy, ...

10 film per adolescenti da vedere - : Davanti ai problemi della vita il protagonista ridimensiona la sua visione del mondo e dei rapporti umani sciogliendo persino i cuori più duri. Noi siamo infinito Tratto dal bestseller «Ragazzo da ...

Il film da vedere oggi - martedì 10 luglio : In time : Il tempo è denaro nel fantascientifico In time, il film da vedere oggi, 10 luglio. In una società del futuro, le persone sono programmate per vivere 25 anni e possono acquistare il tempo per prolungare la loro esistenza: i ricchi, quindi, possono vivere per sempre mentre i poveri sono destinati a morire. film da vedere oggi, 10 luglio: In time, action movie fantascientifico su Mediaset 20 Il film da vedere oggi, nella prima serata di martedì 10 ...

Il film da vedere oggi - lunedì 9 luglio : Regali da uno sconosciuto – The gift [PRIMA TV] : Questo lunedì, Rai 3 propone in prima serata un coinvolgente thriller psicologico in prima tv. Il film da vedere oggi 9 luglio è Regali da uno sconosciuto – The gift, che ha al centro della storia una coppia, un ex compagno di scuola ed un misterioso passato. film da vedere oggi 9 luglio: Regali da uno sconosciuto – The gift, in prima tv su Rai 3 Per tutti gli amanti del genere thriller, il film suggerito per stasera, lunedì 9 ...

Il film da vedere oggi - sabato 7 luglio : Incubo biondo [PRIMA TV ASSOLUTA] : Continuano i thriller nel weekend di Rai 2. Per il ciclo “Nel segno del giallo”, il film da vedere oggi, sabato 7 luglio, si intitola Incubo biondo e parla di una donna che si trova a fare i conti con una breve relazione del passato: la figlia dell’ex amante, infatti, ora cresciuta, è tornata nella sua vita per perseguitarla. film da vedere oggi, 7 luglio: Incubo biondo, in prima tv assoluta su Rai 2 Il thriller Incubo biondo è ...

Il film da vedere oggi - venerdì 6 luglio : Il bersaglio della vendetta [PRIMA TV] : Per gli amanti del giallo, il film da vedere oggi, nella prima serata del 6 luglio, è Il bersaglio della vendetta, TV movie tedesco in prima visione su Rai 2. Al centro delle vicende, una serie di omicidi legati ad una donna morta per ictus quattro anni prima. film da vedere oggi, 6 luglio: Il bersaglio della vendetta, giallo in prima tv su Rai 2 Il bersaglio della vendetta è il film da vedere oggi, venerdì 6 luglio e sarà trasmesso in prima tv ...

Il film da vedere oggi - giovedì 5 luglio : Maze Runner – La fuga [PRIMA TV] : In prima tv Rai, arriva il secondo capitolo della saga fantascientifica tratta dai romanzi di James Dashner: il film da vedere oggi, 5 luglio, è Maze Runner – La fuga, e racconta della nuova evasione di Thomas, Newt e degli altri giovani protagonisti in cerca di risposte e libertà. film da vedere oggi, 5 luglio: Maze Runner – La fuga, in prima visione su Rai 2 Il film da vedere oggi, 5 luglio, è Maze Runner – La fuga (2015) e ...