Il decreto dignità divide l' Inps Il presidente del consiglio di vigilanza | Boeri

decreto dignità in Parlamento : temi principali precari e imprese delocalizzate : Il Decreto dignità è stato firmato dal presidente della Repubblica, tante novità sono contenute in esso solo per citarne alcune: più tasse sul gioco d'azzardo, incentivi per le aziende con contratti stabili, multe alle imprese che delocalizzano. Un altro positivo risultato dei pentastellati, che però la sinistra demonizza, ma che sembra in prima analisi portare tanti cambiamenti positivi per i lavoratori. Decreto dignità passa alla Camera Il ...

decreto dignità - Fico : 'Credo a Di Maio'. E la 'manina' diventa un'ossessione : Accuse confermate anche dall'ex premier Matteo Renzi, oggi 'senatore semplice' del Pd: "Salvini attacca me e il mio governo sull'immigrazione per non parlare di economia e degli 80mila posti di ...

decreto dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

DL DIGNITÀ - DI MAIO CONTRO BOERI/ “Via da Inps? Valuteremo. decreto? Non voglio licenziare nessuno” : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Così il decreto dignità toglie dignità ai lavoratori : Al direttore L'alba di un nuovo, triste, giorno. 14 luglio 2018. Entra in vigore il decreto dignità. Ed io, con altri 400mila assunti in somministrazione, probabilmente la mia dignità la perderò. Una ...

decreto dignità - il perché dello scontro tra governo e Boeri : Accuse reciproche tra i ministri di Lega e 5 Stelle e il presidente dell'Inps. Alla base di tutto, le stime sugli effetti dei provvedimenti sul lavoro

Ma quale “manina” - l’art. 14 del decreto dignità certifica il boomerang : Il Decreto legge Dignità, in fondo, basta leggerlo, articolo per articolo, per poter smontare le inesattezze e sgonfiare le polemiche che Luigi Di Maio sta alimentando. Non è sempre facile, i testi normativi sono spesso astrusi e incomprensibili per i non addetti ai lavori, ma con un po' di impegno ci si riesce.Leggendo il testo del Decreto si scopre perché che la "manina" che avrebbe manomesso la relazione tecnica di ...

decreto dignità - Di Maio : “Non voglio licenziare ma ridurre il precariato” e su Boeri : “Valuteremo al momento del rinnovo” : Di Maio sul ‘caso Boeri‘ afferma al termine del pranzo con gli ambasciatori dell’Unione Europea che: “La legge non ci consente di rimuoverlo, quando ci sarà il rinnovo a fine anno (in verità il mandato del Presidente scade a Febbraio 2019, ndr), ovviamente si valuteranno le decisioni da prendere. Io non ci sto – afferma Di Maio – a far passare questo come un Decreto che vuole licenziare le persone. Io ...

Nuovi contratti a termine nel decreto dignità : come funzionano : Cambiano i contratti a termine. È uno degli obiettivi del Decreto dignità, pubblicato la scorsa settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto legge 12 luglio 2018, n.87). Con esso sono entrate in vigore le nuove “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. All’interno del Decretosono diverse le modifiche alla disciplina dei Nuovi contratti di lavoro a termine, che andranno a impattare ...

Caro Di Maio - hanno ragione Inps e Ragioneria dello Stato il decreto dignità fa perdere posti di lavoro : Caro Direttore , la relazione tecnica al decreto dignità è corretta, con qualunque governo Inps e ragioneria dello Stato avrebbero dovuto produrre una relazione tecnica di quel tipo con una perdita di ...

Scontro Di Maio-Boeri - Fico : “Complotto in decreto dignità? Se lo dice Luigi ci credo” : “Un passo indietro di Boeri? Boeri è il presidente dell’Inps, parlerà con Conte di questo, non con me. Se c’è stato un complotto? Questo dovete chiederlo a Luigi. Però se Luigi ha detto così io ci credo”. Così il Presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della visita nel carcere di Poggioreale, a Napoli, sul caso delle cifre, contenute nella relazione tecnica del decreto voluto da Luigi Di Maio, secondo le quali ...

decreto dignità - scoppia il caso Boeri «Dal governo negazionismo economico» : La delusione per le parole del ministro del Tesoro: «Da lui proprio non me lo aspettavo». La difesa delle stime contestate: «Anche la Ragioneria le ha fatte sue».

Fico : complotto su decreto dignità? Credo a Di Maio : Napoli, 16 lug., askanews, - 'Se Luigi, Di Maio, ndr, ha detto così, io gli Credo'. Il presidente della Camera, Roberto Fico, risponde così ai cronisti che gli chiedono se ritenga vero e possibile che ...