Il consiglio di Marco Travaglio al Governo | Confermate Boeri | non vi circondate di

(Di martedì 17 luglio 2018) "I Governi intelligenti le voci critiche e autorevoli come quella didovrebbero attirarle e incoraggiarle, non respingerle. Evitare accuratamente di circondarsi di yesman, e fra un signorsì e un signorno". Ildiall'esecutivo è di tenersi stretto il presidente dell'Inps, Tito, finito nella bufera governativa per la cosidetta "manina" che avrebbe introdotto nella relazione tecnica al decreto dignità la stima di perdita 8 mila occupati all'anno fino al 2028.Una previsione che nonostante abbia "lo stesso valore scientifico di un oroscopo", si legge nell'editoriale pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano, non deve comunque distogliere l'attenzione dall'indipendenza dimostrata a più riprese da, anche nei confronti dell'ex premier Matteo Renzi, che "lo rende immune da qualunque sospetto di collusione con i partiti". Per ...